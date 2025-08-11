Home News TV-News

"Magic Mike's Last Dance": Darum geht's in Channing Tatums letztem Auftritt

"Magic Mike's Last Dance"

Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV

11.08.2025, 10.31 Uhr
von Jonas Decker
Channing Tatum zieht als Magic Mike ein letztes Mal blank: RTL zeigt das Finale der beliebten Stripper-Filmreihe als Free-TV-Premiere mit Salma Hayek.
Magic Mike's Last Dance
In "Magic Mike's Last Dance" kommt der von Channing Tatum verkörperte Stripper zu seinem letzten großen Auftritt. In einer weiteren Hauptrolle dabei: Salma Hayek.  Fotoquelle: RTL/2023 Warner Bros. Entertainment
Magic Mike's Last Dance
Mike (Channing Tatum) und Maxandra (Salma Hayek) haben große Pläne: Sie wollen eine Striptease-Show der Extraklasse auf die Beine stellen. Nicht nur um nackte Haut soll es gehen, sondern um Kunst.  Fotoquelle: RTL/2023 Warner Bros. Entertainment
Magic Mike's Last Dance
Sinnlichkeit und süße Tänzer - davon gibt es natürlich auch in "Magic Mike's Last Dance" eine Menge.  Fotoquelle: RTL/2023 Warner Bros. Entertainment

Magic Mike macht's noch einmal. Ein letztes Mal ... Bereits zweimal zog Channing Tatum als Michael "Magic Mike" Lane in der Vergangenheit blank, die Reize dieser Filme waren sofort offensichtlich. Süße Stripper, Leidenschaft auf der Bühne, dazu ein bisschen Romantik – "Magic Mike" (2012) und "Magic Mike XXL" (2015) avancierten schnell zu modernen Mädelsabend-Klassikern. Mit "Magic Mike's Last Dance" wurde die Reihe 2023 abgeschlossen. RTL zeigt das Finale der Trilogie, bei dem es durchaus um mehr als nur flüchtigen Spaß geht, als Free-TV-Premiere.

RTL
Magic Mike's Last Dance
Komödie • 10.08.2025 • 20:15 Uhr

Channing Tatum hatte sich vor einigen Jahren eigentlich schon offiziell von seiner Rolle als Magic Mike verabschiedet, ehe er sich entschied, dem gut gebauten Stripper doch noch einen letzten großen Auftritt zu gönnen. Magic Mikes Schwanengesang, wenn man so will. Tatum ist in diesem Fall nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent; mit Salma Hayek trifft er vor der Kamera auf einen starken Gegenpart. Regie führte Steven Soderbergh (Drehbuch: Reid Carolin), der seinerzeit auch schon "Magic Mike" inszenierte.

Magic Mike hat einen großen Traum ...

Die Ausgangslage: Mike Lane (Tatum) arbeitet als Barkeeper, nachdem wieder einmal nichts aus einem neuen großen Geschäft wurde. Als Stripper ist er nicht mehr aktiv – aber er hat's noch drauf. In Miami trifft er auf Maxandra Mendoza (Hayek), die beiden verbringen eine Magic-Mike-Nacht mit allem, was dazugehört. Und sie beide wollen mehr. Die temperamentvolle Maxandra lädt Mike nach London ein, wo er sich mit ihrer Hilfe einen großen Traum erfüllen will: eine eigene Striptease-Show der Extraklasse. Nicht nur nackte Haut soll es sein, sondern Kunst.

Derzeit beliebt:
>>Horst Lichter & Zarrella: So viel verdienen die ZDF-Moderatoren!
>>Sandra Maischberger: Diese 6 erstaunlichen Fakten kanntest du nicht!
>>"Retro-Battles" – Die Backstreet Boys und die Kelly Family im 90er-Duell!
>>"Eternals": Kritik zum Marvel-Film mit Angelina Jolie, Kit Harington und Salma Hayek

Süße Stripper, Leidenschaft und Romantik – das sind natürlich auch wichtige Elemente in "Magic Mike's Last Dance". Mike kümmert sich um ein Showkonzept, führt Castings durch und zeigt den anderen Tänzern zwischendurch auch selbst mal, wie man es richtig macht. Maxandra denkt derweil aber schon viel weiter. Diese von ihr mit aufgebaute Show soll ein echtes Statement sein. "Ich möchte, dass jede Frau, die dieses Theater betritt, fühlt, dass eine Frau alles haben kann. Was sie will, wann sie will!"

Magic Mike's Last Dance – So. 10.08. – RTL: 20.15 Uhr

Heidi Klum zu ihrem Halloween-Kostüm: "Ich werde extra hässlich sein"
Heidi Klum ist bekannt für ihre spektakulären Halloween-Partys und Kostüme. In der Show von Jimmy Fallon gab sie nun erste Details zu ihrem neuen Kostüm preis und verspricht Grusel und Extravaganz.
Halloween-Planung
Heidi Klum

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?
"Knock at the Cabin"
Knock at the Cabin
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Die Zukunft der RTL-Castingshows aus: DSDS-Comeback mit frischem Konzept
DSDS-Pause bis 2026
Das Logo der Castingshow "DSDS" auf einem Bildschirm.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Fluch der Karibik: Jack Sparrows Abenteuer auf RTL
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Rückkehr des Bergdoktors: Mark Keller tanzt wieder!
Tanz-Comeback
"Let's Dance"
Neue DVD-Highlights: Spannende Filme für Zuhause
DVD-Neuerscheinungen
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Pool-Unfall: Bachelor Martin Braun verletzt sich bei den Dreharbeiten!
„Die Bachelors“
RTL-Bachelor Martin Braun streift sich sein Sakko über die Schulter.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.
Nach Tumor und Endometriose: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitssorgen
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
Roland Kaiser: "Ich war ein uneheliches Kind"
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite
Romantische Partnerschaft
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
„Praxis mit Meerblick“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel
Tanja Wedhorn verrät
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Thomas Anders: So hoch ist das Vermögen des Musik-Stars
Millionen-Besitz
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Giovanni Zarella spricht über Sorgen seiner Mutter
Schlagerstar mit privaten Einblicken
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Rauer Norden, düstere Fälle – das ist die neue Krimireihe „Ellis“
"Ellis"
Ellis
Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Kampf ums Klima: Geo-Engineering als Schlüssel zum Erfolg?
"ARD Wissen: Kampf ums Klima"
ARD Wissen: Kampf ums Klima
Erfolgsfilm mit Kontroversen: Eberhofer-Krimi in der Wiederholung
"Rehragout-Rendezvous"
"Rehragout-Rendezvous"
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Konzertzauber auf Kloster Banz: Das Musikfestival im Rückblick
"Lieder auf Banz"
Lieder auf Banz
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Wenn das Leben zum Krimi wird: Jana Winter und ihr Sohn Leo
"Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne"
Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne
Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten