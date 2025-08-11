"Magic Mike's Last Dance": Darum geht's in Channing Tatums letztem Auftritt

Magic Mike macht's noch einmal. Ein letztes Mal ... Bereits zweimal zog Channing Tatum als Michael "Magic Mike" Lane in der Vergangenheit blank, die Reize dieser Filme waren sofort offensichtlich. Süße Stripper, Leidenschaft auf der Bühne, dazu ein bisschen Romantik – "Magic Mike" (2012) und "Magic Mike XXL" (2015) avancierten schnell zu modernen Mädelsabend-Klassikern. Mit "Magic Mike's Last Dance" wurde die Reihe 2023 abgeschlossen. RTL zeigt das Finale der Trilogie, bei dem es durchaus um mehr als nur flüchtigen Spaß geht, als Free-TV-Premiere.

Magic Mike's Last Dance Komödie • 10.08.2025 • 20:15 Uhr

Channing Tatum hatte sich vor einigen Jahren eigentlich schon offiziell von seiner Rolle als Magic Mike verabschiedet, ehe er sich entschied, dem gut gebauten Stripper doch noch einen letzten großen Auftritt zu gönnen. Magic Mikes Schwanengesang, wenn man so will. Tatum ist in diesem Fall nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent; mit Salma Hayek trifft er vor der Kamera auf einen starken Gegenpart. Regie führte Steven Soderbergh (Drehbuch: Reid Carolin), der seinerzeit auch schon "Magic Mike" inszenierte.

Magic Mike hat einen großen Traum ... Die Ausgangslage: Mike Lane (Tatum) arbeitet als Barkeeper, nachdem wieder einmal nichts aus einem neuen großen Geschäft wurde. Als Stripper ist er nicht mehr aktiv – aber er hat's noch drauf. In Miami trifft er auf Maxandra Mendoza (Hayek), die beiden verbringen eine Magic-Mike-Nacht mit allem, was dazugehört. Und sie beide wollen mehr. Die temperamentvolle Maxandra lädt Mike nach London ein, wo er sich mit ihrer Hilfe einen großen Traum erfüllen will: eine eigene Striptease-Show der Extraklasse. Nicht nur nackte Haut soll es sein, sondern Kunst.

Süße Stripper, Leidenschaft und Romantik – das sind natürlich auch wichtige Elemente in "Magic Mike's Last Dance". Mike kümmert sich um ein Showkonzept, führt Castings durch und zeigt den anderen Tänzern zwischendurch auch selbst mal, wie man es richtig macht. Maxandra denkt derweil aber schon viel weiter. Diese von ihr mit aufgebaute Show soll ein echtes Statement sein. "Ich möchte, dass jede Frau, die dieses Theater betritt, fühlt, dass eine Frau alles haben kann. Was sie will, wann sie will!"

