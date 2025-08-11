Home News TV-News

"Monsieur Pierre geht online": Kritik zur Komödie mit Pierre Richard & Fanny Valette

"Monsieur Pierre geht online"

Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!

11.08.2025, 10.18 Uhr
von Jan Treber
Monsieur Pierre entdeckt das Internet und sorgt mit einer charmanten Verwechslungskomödie für Lacher. Pierre Richard glänzt in dieser romantischen Komödie von 2017.
Monsieur Pierre geht online
"Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh" ist gut gealtert: Pierre Richard überzeugt auf ganzer Linie. Als Grandseigneur in romantischer Winterblüte bildet er den Kern einer grandiosen Ensemble-Komödie.
Monsieur Pierre geht online
Pierre (Pierre Richard, links) nimmt über Online-Datingportale Kontakt mit jungen Damen auf - unter Namen und Konterfei seines Computerlehrers Alex (Yaniss Lespert).  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW,
Monsieur Pierre geht online
Mit einem Batzen Geld überredet Pierre (Pierre Richard, links) den strauchelnden Schriftsteller Alex (Yaniss Lespert), sich für ihn mit Flora zu treffen.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW
Monsieur Pierre geht online
Beim Stelldichein mit Flora (Fanny Valette) hält Alex (Yaniss Lespert) mit Gewissensbissen ein Foto seiner angeblich toten Freundin in der Hand - eine Fälschung von Pierre, ausgeschnitten aus einer Online-Werbung.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW
Monsieur Pierre geht online
Flora (Fanny Valette) ist in Alex (Yaniss Lespert) verliebt, muss aber tapfer sein.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW
Monsieur Pierre geht online
In welcher Beziehung stehen Pierre (Pierre Richard) und Flora (Fanny Valette, rechts) zueinander? Pierres Tochter Sylvie (Stéphane Bissot, links) und ihre Tochter Juliette (Stéphanie Grayencourt) meinen es zu wissen und sind entsetzt.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW
Monsieur Pierre geht online
Tochter Sylvie (Stéphane Bissot, links) und Enkelin Juliette (Stéphanie Crayencour) wundern sich sehr über Pierres Verhalten.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW

Die Komödie "Monsieur Pierre geht online" (2017), die das Erste nun zu später Stunde wiederholt, beweist, wie grandios Situationskomik mit den richtigen Schauspielern und einem einfallsreichen Drehbuch sein kann. Beim ersten Date in einer Brüsseler Weinstube verbeugt sich Flora (Fanny Valette) mit gefalteten Händen vor Alex (Yaniss Lespert), spricht eine chinesische Begrüßung und beschenkt ihn mit einem chinesischen Buch. Eher betroffen als gerührt nimmt Alex ihre Huldigungen entgegen. Seine Gefühle sind zwiespältig. Einerseits ist er angetan von Flora. Andererseits hält sie ihn für jemanden, der er gar nicht ist – einen Experten für chinesische Kultur, der seine Freundin bei einem Autounfall verloren hat.

ARD
Monsieur Pierre geht online
Komödie • 11.08.2025 • 00:05 Uhr

Seine Lage verdankt Alex dem rüstigen Rentner Pierre (Pierre Richard). Am Tisch hinter Flora sitzend, mit Blickkontakt zu Alex, lächelt und nickt er wohlgefällig zu seinem Werk – zu dem, was er über ein Online-Portal so eingefädelt hat. Dabei handelt Pierre keineswegs uneigennützig, sondern will selbst bei Flora landen ...

Wenn Rentner das Internet entdecken ...

Anfangs ist Alex bloß Pierres Computerlehrer. Pierres Tochter Sylvie (Stéphane Brissot) hat den erfolglosen Schriftsteller dafür angeheuert. Wohl um ihren Vater besser überwachen zu können, der nur den Erinnerungen an seine verstorbene Frau nachhängt und zunehmend verwahrlost. Bei einer der Computerstunden sieht sich Pierre plötzlich per Skype seiner Tochter gegenüber, die ihn bittet, doch mal einen anderen Pullover anzuziehen! Sie kommuniziert vom Büro aus, und als eine Kollegin mit einer dringenden Angelegenheit kommt, muss sie abbrechen. Staunend blickt er auf das erstarrte Bild seiner Tochter auf dem Monitor. "Ähm, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir unbemerkt anhören können, was die besprechen?", fragt Pierre. Alex lacht. "Nein, leider nicht."

Fasziniert von der Technologie, fängt Pierre damit an, allein im Internet zu surfen, und wird fündig. Nicht bei zweifelhafter Werbung, aber bei Datingportalen. Er findet Gefallen daran, romantische Mitteilungen an junge Frauen zu schreiben, die aussehen wie seine Frau vor 40 Jahren. Wäre da nur nicht sein eigenes fortgeschrittenes Alter von über 80. Kurzerhand benutzt er für sein Profil ein Foto von Alex sowie dessen Geburtsdaten und erfindet für ihn eine aufregende Sinologen-Vita.

Bei Flora kommt Pierres Schreibstil so gut an, dass sie sich unbedingt mit ihm treffen will. Pierre kauft sich den klammen Alex als seinen Vertreter in der Brüsseler Weinstube ein. Aus Geldnot nimmt er an, hat aber Gewissensbisse: Schließlich ist er heimlich mit Pierres Enkelin Juliette (Stéphanie Grayencour) zusammen. Als Pierre Flora nach Paris lockt und Sylvie von deren Rolle in Pierres Leben Wind bekommt, treiben die haarsträubenden Verwicklungen und Missverständnisse weiteren Höhepunkten zu.

Ein Grandseigneur in der Winterblüte

Fern allen Slapsticks, aber vielleicht besser aussehend denn je, gibt Pierre Richard den charmanten Grandseigneur in der Winterblüte. Doch der legendäre Komiker glänzt weniger als Star denn als Zentrum eines hervorragenden Ensembles. Und Filmemacher Stéphane Robelin zieht eine überraschende, aber niemals abgehobene Idee nach der anderen aus dem Ärmel, um die Situationen zuzuspitzen, ohne je an Empathie, Sensibilität und Respekt für seine Figuren einzubüßen. Für den Zuschauer wird "Monsieur Pierre geht online" zum Rendezvous mit einem Vergnügen.

Zuletzt trat Pierre Richard, erneut in der Rolle des Pierre, in der französischen Komödie "Fêlés" auf, die 2024 startete. Der Star aus "Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh" (1972) vollendet am 16. August sein 91. Lebenjahr.

Monsieur Pierre geht online – So. 10.08. – ARD: 00.05 Uhr

Herausforderung Wohnungssuche: Wie weit geht Nina Maler für einen Mietvertrag?
In der ZDF-Komödie "Die Kinderschwindlerin" griff Nina Maler zu verzweifelten Maßnahmen, um eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ein humorvoller Blick auf den Wohnungsmarkt und gesellschaftliche Erwartungen.
"Die Kinderschwindlerin"
"Die Kinderschwindlerin"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

