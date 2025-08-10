Home News TV-News

„Nächte vor Hochzeiten“: ARD-Film über Liebe, Zweifel und die große Frage

"Nächte vor Hochzeiten"

Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert

10.08.2025, 18.24 Uhr
von Paula Oferath
Zwei Paare stehen vor ihrer Hochzeit, aber eine unerwartete Begegnung stellt alles infrage. Der ARD-Film "Nächte vor Hochzeiten" erzählt von der Unsicherheit der Liebe.
Nächte vor Hochzeiten
Mely (Seyneb Saleh) und Paul (Anton Spieker) wollen nächste Woche heiraten. Doch beide sind eigentlich bereits anderen versprochen. Das Liebesdrama "Nächte vor Hochzeiten" erzählt die Geschichte zweier Menschen, die eigentlich getrennte Wege gehen sollten.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
Mely (Seyneb Saleh) und ihr Vater (Mohammad-Ali Behboud) freuen sich auf die bevorstehende Hochzeit. Doch ist Mely tatsächlich so glücklich, wie es scheint?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
Eigentlich sind Mely (Seyneb Saleh) und Paul (Anton Spieker) für jemand ganz anderen bestimmt. Doch was, wenn das Schicksal einen anderen Plan hat - und die beiden genau deshalb zueinander führt?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
Hanna Plaß spielt in "Nächte vor Hochzeiten" die Rolle der etwas orientierungslosen Saskia. Als Langzeitstudentin steht sie vor der Herausforderung, endlich ihren Weg zu finden. Geplant ist, dass sie nach dem Studium die Praxis ihres Vaters (Jan-Gregor Kremp) übernimmt. Doch bevor sie sich dieser Verantwortung stellt, hat Saskia einen großen Wunsch: Sie möchte den Mann ihres Lebens heiraten.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
Mely (Seyneb Saleh) und Paul (Anton Spieker) können nicht aufhören, aneinander zu denken. Beide wissen, dass es falsch ist.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
Eigentlich sollte es der schönste Tag im Leben von Saskia (Hanna Plaß) und Paul (Anton Spieker) werden. Jedoch kommt alles anders, als gedacht. "Nächte vor Hochzeiten" erzählt, was passiert, wenn das Herz plötzlich eine andere Richtung einschlägt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
In einer Woche soll Mely (Seyneb Saleh, zweite von links) heiraten. Eigentlich hatte sie sich gegen einen Junggesellinnenabschied gewährt, trotzdem genießt sie die Zeit und trifft auf einen ganz besonderen Menschen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
Mely (Seyneb Saleh) und Paul (Anton Spieker, zweiter von links) lernen sich beim Junggesellenabschied kennen. Zwischen ihnen knistert es.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
Saskias (Hanna Plaß) Vater Gernot (Jan-Gregor Kremp, rechts) plant, seine Tochter und ihren Verlobten Paul (Anton Spieker) zu einem gemeinsamen Aufenthalt nach Rom einzuladen. Doch dem zukünftigen Ehepaar steht der Sinn ganz und gar nicht nach Urlaub.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
Saskia (Hanna Plaß) und Paul (Anton Spieker) stehen kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Können sie ihre Beziehung retten und wieder zueinanderfinden. Oder droht ihre Hochzeit endgültig zu scheitern?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen
Nächte vor Hochzeiten
Im Krankenhaus kreuzen sich die Wege von Mely (Seyneb Saleh) und Paul (Anton Spieker) erneut. Ein bloßer Zufall? Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Michel Vertongen

Wo Liebe wohnt, wird das Unmögliche plötzlich greifbar. Dass dieser Satz mehr ist als bloße Poesie, beweist der ARD-Film "Nächte vor Hochzeiten" eindrucksvoll. Er erzählt von Gefühlen, die alles ins Wanken bringen – ebenso hart wie nachvollziehbar.

ARD
Nächte vor Hochzeiten
Liebesdrama • 09.08.2025 • 20:15 Uhr

Mely (Seyneb Saleh) und Matthias (Nico Rogner) stehen kurz vor dem vermeintlich schönsten Tag ihres Lebens: ihrer Hochzeit. Gleichzeitig soll nun auch ihr lang ersehnter Traum, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, in Erfüllung gehen. Ein doppelter Triumph, die totale Harmonie. Zumindest auf den ersten Blick. Auch Saskia (Hanna Plaß) und Paul (Anton Spieker) bereiten sich auf ihren großen Moment vor, der mit einem ausgelassenen Junggesellenabschied seinen Auftakt findet. Die beiden sind schon so lange ein Paar, und auch sie sind sich sicher: Sie wollen heiraten.

Doch Saskia, die Langzeitstudentin, kämpft mit den Erwartungen anderer und manchmal auch mit sich. Ist das Liebesglück von Saskia und Paul tatsächlich so stabil, wie es scheint?

Derzeit beliebt:
>>„Ellis“: ZDF zeigt neue britische Krimireihe mit Sharon D Clarke
>>„Theresa Wolff“ ermittelt: Tragischer Tod und ein mutiges Tabuthema
>>Geheimakte „Tatort“: 7 Folgen, die in den Archiven verschwinden sollten
>>Wie lange dauert die "Tatort"-Sommerpause? Alle Termine im Überblick!

Eine Begegnung, die alles auf den Kopf stellt

Und dann geschieht das Unerwartete: Mely trifft auf Paul. Zwei Menschen, die nicht füreinander bestimmt sein sollten. Doch zwischen ihnen knistert eine Art elektrische Spannung, eine stille, unausgesprochene Anziehung, die sich nicht mehr leugnen lässt. Was als flüchtige Begegnung beim eigenen Junggesellenabschied beginnt, wird zu einem inneren Beben. Beide stehen kurz vor der Trauung. Doch wie sicher kann man sich seiner Gefühle sein, wenn eine einzige Begegnung genügt, um alles infrage zu stellen?

Regisseur Ingo Rasper inszenierte dieses emotionale Verwirrspiel mit erstaunlicher Intensität. Da nimmt eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle Fahrt auf. Überall ist Sehnsucht, Zweifel, innerer Konflikt, brennen die Fragen: Was ist moralisch richtig? Was menschlich vertretbar? Gibt es überhaupt einen Pfad, der frei von Schuld ist? Gibt es so etwas wie "Schuld" in der Liebe überhaupt?

"Menschlich, nachvollziehbar und unglaublich dramatisch"

Schauspielerin Hanna Plaß zeigt sich im Interview begeistert und nennt Sathyan Ramesh einen hervorragenden Autor: "Er schafft es, Romanzen zu schreiben, die von großartig gezeichneten Charakteren leben. Bei ihm hat das alles einen ganz eigenen Kern. Genau deshalb war ich beim Lesen total begeistert. Es gibt immer wieder Szenen, bei denen man denkt: 'Oh nein! Oh Gott, machen die das jetzt wirklich?!' Was erzählt wird, ist menschlich, nachvollziehbar und gleichzeitig so unglaublich dramatisch."

Saskia steckt in ihrem Leben in einer Phase fest, in der es scheinbar nicht vorangeht. Auch im echten Leben kennt die Schauspielerin diese inneren Kämpfe nur zu gut – besonders, wenn es um das Thema Selbstliebe geht. Offen gesteht sie im Gespräch: "Es fällt mir wirklich schwer, liebevoll mit mir umzugehen, mich selbst zu beruhigen und mir das Gefühl zu geben, gut genug zu sein – so, wie ich bin. Ich muss mich immer wieder bewusst daran erinnern: Es ist gut so, wie du bist."

Das Drehbuch von Sathyan Ramesh besticht durch seine authentische Nähe zum echten Leben. Es erzählt eine krasse Geschichte, die aber, wenn wir uns ehrlich machen, jedem widerfahren könnte. Ein bittersüßer Film voller leiser Tragik und ungeahnter Wahrheiten.

Nächte vor Hochzeiten – Sa. 09.08. – ARD: 20.15 Uhr

Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Louis Klamroth präsentiert die neue Politik-Show „Press Play“ exklusiv in der ARD-Mediathek. Das Format verbindet Politik und Popkultur und bietet prominenten Gästen eine Plattform für tiefgehende Diskussionen über aktuelle Themen.
Neue Politik-Show
Louis Klamroth

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Kultserie kehrt zurück
Hubert ohne Staller
Assads Fall: Reporter Tadmory zurück in Syrien
"Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich"
Deadly Blast Kills At Least 20 At Church In Damascus
Helge Schneider jammert: "Unverschämtheit gegenüber älteren Menschen"
Gesellschaftskritik
Helge Schneider
ARD-Kinderprogramm geprägt: "Hase Cäsar"-Produzent Wolfgang Buresch ist tot
Kinderfernsehen
Wolfgang Buresch
Iris Berben in ihrer bewegendsten Rolle: "Hanne" läuft anlässlich ihres 75. Geburtstag
"Hanne"
Hanne
Jimi Blue Ochsenknechts wütende Abrechnung: "Das ist nicht meine Moral!"
"Villa der Versuchung"
"Villa der Versuchung"
Die dunkle Seite des Space Race: Die Katastrophe von Apollo 1
"Apollo 1 – Die wahre Geschichte"
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Backstreet Boys vs. Kelly Family: Das ZDF-Duell
"Retro Battles – Die Trends der 90er"
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV
"Magic Mike's Last Dance"
Magic Mike's Last Dance
Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?
"Knock at the Cabin"
Knock at the Cabin
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
James Bond: Diese Fakten zur Agenten-Reihe kanntest du noch nicht
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands