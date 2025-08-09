Home News TV-News

"plan b: Die Klimaretter": Die Doku über profitable Umweltschutzprojekte

"plan b: Die Klimaretter"

Grüner Daumen hoch: CO2-Reduktion als Geschäftsmodell

09.08.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die ZDF-Dokumentation "plan b: Die Klimaretter" zeigt, wie CO2-Emissionen reduziert und gleichzeitig Profite erzielt werden können. Dirk Gratzel und Robert Gerlach bieten spannende Einblicke in innovative Umweltschutzprojekte.
plan b: Die Klimaretter
Mit Hilfe von Drohnen lässt sich Saatgut besser verteilen.  Fotoquelle: ZDF/Torsten Mehltretter, Mehltretter Media GmbH
plan b: Die Klimaretter
Nach und nach setzt sich die Natur wieder durch - auch auf ehemaligen Industrieflächen.  Fotoquelle: ZDF/Torsten Mehltretter, Mehltretter Media GmbH
plan b: Die Klimaretter
Auf dem einst zubetonierten Areal um den ehemaligen Kohleschacht wächst nun wieder ein Wald.  Fotoquelle: ZDF/Linda Froese, Green Zero
plan b: Die Klimaretter
Zunächst mussten viele Gebäude abgerissen und Flächen wieder entsiegelt werden, bevor neues Grün wachsen konnte.  Fotoquelle: ZDF/Linda Froese, Green Zero

Mit Anfang 50 stellte sich plötzlich die Sinnfrage für einen erfolgreichen Software-Unternehmer. Danach krempelte er, wie die neue ZDF-Dokumentation "plan b: Die Klimaretter" eindrucksvoll zeigt, sein Leben komplett um. Dirk Gratzel aus Aachen stellte zuvor eine komplexe Rechnung auf: Deutlich mehr als 200.000 Euro an Ökoschäden hatte er bis dato durch seinen Lebensstil – vor allem seine vielen Auto- und Flugreisen – global verursacht. Nun beschloss er, die Bilanz wieder stückweise auszugleichen. Der Beitrag zeigt, wie Gratzel das Areal rund um einem alten Kohleschacht im Ruhrgebiet renaturiert – mit Bäumen und Gräsern. Nun steigt der Wert der "Wiedergutmachung" an der Natur mit jedem Jahr. Mehr noch: Er entwickelt aus dem Öko-Projekt sogar ein interessantes Geschäftsmodell ...

ZDF
plan b: Die Klimaretter
Dokumentation • 09.08.2025 • 17:35 Uhr

Bessere Böden, bessere Bilanz

Über die Entsiegelung von Flächen, eine veränderte Landwirtschaft und neue Heiz-Technologien lassen sich die Umweltbelastungen deutlich reduzieren, was sich auch in Euro und Cent der Ökobilanzen niederschlägt. Der Geschäftsmann, der sich schon früh mit KI-Technologien befasst hat, entwickelt immer mehr Pläne, um diese Projekte zum Laufen zu bringen. "Unternehmen, die mit der Beseitigung von Umweltschäden Profit erwirtschaften, sind das Beste, was der Erde passieren kann", sagt Dirk Gratzel nun.

Ähnlich denkt Robert Gerlach aus Berlin, ein Experte für nachhaltiges Wirtschaften. Auch er vertraut auf die Regenierungskräfte der Natur – wenn man sie nur lässt. So zahlt er über seine Firma Bauern Geld, wenn sie die Methoden ihrer Bodenbearbeitung verändern. So entsteht gesündere Erde – und mehr Biomasse, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre filtert. Die Mittel für die Zahlungen an die Landwirte sammelt er bei Unternehmen ein, die ihren Beitrag zum Erhalt des Planeten leisten wollen.

plan b: Die Klimaretter – Sa. 09.08. – ZDF: 17.35 Uhr

Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Louis Klamroth präsentiert die neue Politik-Show „Press Play“ exklusiv in der ARD-Mediathek. Das Format verbindet Politik und Popkultur und bietet prominenten Gästen eine Plattform für tiefgehende Diskussionen über aktuelle Themen.
Neue Politik-Show
Louis Klamroth

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

