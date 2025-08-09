"plan b: Die Klimaretter": Die Doku über profitable Umweltschutzprojekte

Mit Anfang 50 stellte sich plötzlich die Sinnfrage für einen erfolgreichen Software-Unternehmer. Danach krempelte er, wie die neue ZDF-Dokumentation "plan b: Die Klimaretter" eindrucksvoll zeigt, sein Leben komplett um. Dirk Gratzel aus Aachen stellte zuvor eine komplexe Rechnung auf: Deutlich mehr als 200.000 Euro an Ökoschäden hatte er bis dato durch seinen Lebensstil – vor allem seine vielen Auto- und Flugreisen – global verursacht. Nun beschloss er, die Bilanz wieder stückweise auszugleichen. Der Beitrag zeigt, wie Gratzel das Areal rund um einem alten Kohleschacht im Ruhrgebiet renaturiert – mit Bäumen und Gräsern. Nun steigt der Wert der "Wiedergutmachung" an der Natur mit jedem Jahr. Mehr noch: Er entwickelt aus dem Öko-Projekt sogar ein interessantes Geschäftsmodell ...

plan b: Die Klimaretter Dokumentation • 09.08.2025 • 17:35 Uhr

Bessere Böden, bessere Bilanz Über die Entsiegelung von Flächen, eine veränderte Landwirtschaft und neue Heiz-Technologien lassen sich die Umweltbelastungen deutlich reduzieren, was sich auch in Euro und Cent der Ökobilanzen niederschlägt. Der Geschäftsmann, der sich schon früh mit KI-Technologien befasst hat, entwickelt immer mehr Pläne, um diese Projekte zum Laufen zu bringen. "Unternehmen, die mit der Beseitigung von Umweltschäden Profit erwirtschaften, sind das Beste, was der Erde passieren kann", sagt Dirk Gratzel nun.

Ähnlich denkt Robert Gerlach aus Berlin, ein Experte für nachhaltiges Wirtschaften. Auch er vertraut auf die Regenierungskräfte der Natur – wenn man sie nur lässt. So zahlt er über seine Firma Bauern Geld, wenn sie die Methoden ihrer Bodenbearbeitung verändern. So entsteht gesündere Erde – und mehr Biomasse, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre filtert. Die Mittel für die Zahlungen an die Landwirte sammelt er bei Unternehmen ein, die ihren Beitrag zum Erhalt des Planeten leisten wollen.

plan b: Die Klimaretter – Sa. 09.08. – ZDF: 17.35 Uhr

