Home News Star-News

Wolfram Koch über seinen "Tatort"-Abschied: „So zerstört man Kreativität“

Wehmütiger Abschied

"Tatort"-Aus mit Knall: Wolfram Koch mit deutlicher Kritik am HR

08.08.2025, 12.41 Uhr
von Pamela Haridi
Der Tatort Frankfurt verabschiedet sich mit einer Autobombe von den Ermittlern Brix und Janneke. In einem Interview erhebt der Ex-„Tatort“-Star Wolfram Koch nun Vorwürfe gegen den Hessischen Rundfunk, seinen ehemaligen Arbeitgeber.
Wolfram Koch
Wolfram Koch hat den "Tatort" verlassen. Jetzt hagelt es mächtig Kritik am HR.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Ein wehmütiger Abschied

In der „Tatort“-Folge mit dem Titel „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh´n“ ermittelte das Frankfurter Kommissaren-Duo Paul Brix und Anna Janneke gegen einen Psychologen und Opferbetreuer, dargestellt von Matthias Brandt (63). Dies war sein 19. und letzter Fall. Mit dem Serientod durch eine Autobombe endeten die Einsätze des Duos Brix und Janneke im September 2024 nach gut zehn Jahren. Wäre es nach den Fans gegangen, hätten die Ermittler einen würdevolleren Abschied verdient. Auch die Darsteller selbst, Wolfram Koch (63) und Margarita Broich (65), nahmen mit gemischten Gefühlen Abschied. „Eine sehr schöne, jahrelange Reise geht zu Ende“, so Koch damals. „Mit den wunderbaren Mitarbeitern des HR-Teams, mit der mutigen Redaktion, die sehr ungewöhnliche Filmprojekte immer wieder durchgesetzt hat und mit Margarita Broich, mit der es immer großen Spaß gemacht hat, zusammen zu arbeiten und Zeit zu verbringen.“ Zum Abschied betonte er außerdem, dass das ganze Tatort-Team zu einer Familie geworden sei.

Wolfram Koch kritisiert den Hessischen Rundfunk

Heute, mit etwas mehr Abstand, blickt Wolfram Koch nicht nur mit Wehmut zurück. „Der letzte Drehtag war traurig“, äußerte er nun im Gespräch mit „Bild“. „Wir hatten hervorragende Kollegen – von der Requisite bis zur Kamera. Viele arbeiten jetzt woanders oder sind im Haus und stellen nur noch Blumenkübel für Talkshows auf.“ Koch findet auch kritische Worte in Richtung des für die Produktion des Frankfurter „Tatort“ verantwortlichen Hessischen Rundfunks (HR). So musste dieser Eigenproduktionen auslagern, sodass viele seiner ehemaligen Team-Kollegen entweder für andere Formate eingesetzt wurden oder aber sich neue Jobs suchen mussten. „So zerstört man Kreativität durch Sparmaßnahmen.“, bemängelt der Schauspieler.

Sparmaßnahmen – die wahren Gründe?

Koch, der sich zusammen mit Schauspiel-Kollegin Margarita Broich als Ermittler-Duo im Frankfurter „Tatort“ einer festen Fanbasis sicher sein durfte, hadert insbesondere mit der Entscheidung des Senders, ausgerechnet die Erfolgsreihe „Tatort“ ins Fadenkreuz der Sparmaßnahmen genommen zu haben. Besonders kurios vor allem, weil der HR gemäß den Angaben des Intendanten Florian Hager (49) zuletzt einen Überschuss von 39 Millionen Euro erwirtschaftet habe. In der vor kurzem abgehaltenen Hauptversammlung des Rundfunkrats nannte Hager unter anderem ein Plus an Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag sowie gesunkene Personalausgaben als ausschlaggebende Gründe. Demzufolge könnte man die Auslagerungen tatsächlich als Vorwand verstehen. Aber wofür? Die offizielle Erklärung lautete, man wolle mit einem neuen Team „neue Wege gehen“. Ein Grund, den Wolfram Koch durchaus nachvollziehen kann: „Wir hätten vielleicht noch etwas weitergemacht, aber es war auch in Ordnung, aufzuhören.“ Allerdings stellt er im Gespräch auch klar: „Man wollte junge Leute.“

Derzeit beliebt:
>>"Die Kinderschwindlerin": Laura Storz im ZDF-Film über den Wohnungsmarkt
>>„Der Lehrer“: Was erwartet die Fans in den neuen Folgen mit Hendrik Duryn?
>>"Vatersland": So gut war der packende Spielfilm auf ARTE
>>Maria Furtwängler über Sexszenen im Film: "Wird er mir beim Küssen die Zunge reinstecken?"

Rückkehr des Bergdoktors: Mark Keller tanzt wieder!
Nachdem Mark Keller 2024 krankheitsbedingt bei "Let's Dance" aussetzen musste, ist er nun wieder Teil der großen "Let's Dance"-Tour durch Deutschland und die Schweiz, die am 1. November in Riesa beginnt und am 4. Dezember in Mannheim endet.
Tanz-Comeback
"Let's Dance"

Tolles Team – auch ohne Uniform

Zur großen Freude aller Fans gilt die Zukunft der beliebten Krimireihe als gesichert. Ab Herbst 2025 werden Edin Hasanovic (33) und Melika Foroutan (49) ihr Debüt als neues Ermittler-Duo geben. Der Vorgänger sieht hierin alles andere als eine Fehlentscheidung. Er freut sich für seine jungen Kollegen: „Großartige Leute. Ich wünsche ihnen alles Gute.“ Wolfram Koch und Margarita Broich verstehen sich auch ohne „Uniform“ blendend. Der Kontakt zwischen beiden sei bis heute nicht abgebrochen: „Wir schreiben uns regelmäßig. Wir vermissen die Zeit, die wir zusammen hatten. Es war wie eine Familie.“ Dann plaudert der in Paris geborene Darsteller noch aus dem Nähkästchen, denn er verriet, dass das Kapitel „Tatort“ unter Umständen in ferner Zukunft weitergeschrieben werden könne: „Margarita und ich haben mal überlegt, als Pathologen zurückzukehren, so als schrulliges Paar. Völlig verbrannt, im Rollstuhl, streitend. Als Spaßprojekt vielleicht. Ich denke, wir sollten uns bewerben!“ Doch bis diese Idee vielleicht irgendwann einmal Realität werden könnte, ist der 63-Jährige noch schwer beschäftigt.

Wolfram Koch, ein ausgezeichneter Theaterdarsteller

Nach dem TV-Aus kehrte Wolfram Koch zurück auf die großen europäischen Theaterbühnen. Diesen gehört seine eigentliche Leidenschaft. Im Theater begann er seine Karriere und wurde zu einem der bekanntesten deutschen Theaterschauspieler. Auch während seiner Zeit beim „Tatort“ blieb er auf der Bühne aktiv: „Hamburg, Berlin, Zürich, Stuttgart – der Kalender ist voll. Ich habe den Luxus, nur zu machen, was ich will.“ Am 11.07.2025 fand die Premiere der Nibelungen-Festspiele in Worms statt. Wolfram Koch spielt den hinterlistigen Krieger Hagen von Tronje. Der Norweger Eivin Nilsen Salthe hat den Part des Siegfrieds inne und in der Doppelrolle als Brunhild und Drachen gibt sich Schauspielerin Jasmin Tabatabai (58) die Ehre. Als echter Charakterdarsteller freut sich Koch über seine Figur: „Ich spiele oft Schweinehunde, intrigante Typen. Hauptsache nicht langweilig.“

Evelyn Burdecki machte mit Partner Schluss – wegen kleinen Fingern!
In ihrem Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" sprechen Evelyn Burdecki und Laura Karasek über ihre Erfahrungen mit körperlichen Makeln und die Herausforderungen von Online-Dating. Von skurrilen Anekdoten bis zu ermutigenden Worten über die wahre Liebe - ein unterhaltsames Hörerlebnis.
Podcast-Einblicke
Evelyn Burdecki

Wolfram Koch live erleben

Wolfram Koch, der darüber hinaus als Hörbuchsprecher tätig ist, wird noch bis einschließlich 27.07.2025 im Rahmen der Nibelungen-Festspiele Ränke schmieden. Anschließend wirkt er ab dem 28. Oktober im Deutschen Theater Berlin als Dr. Stig Helmer, Oberarzt der Neurochirurgie, an der schrillen Horror-Show „Hospital der Geister“ mitwirken, einer auf der Fernsehserie von Lars von Trier (69) und Niels Vørsel (71) basierenden Inszenierung von Jan-Christoph Gockel (43).

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Laura Storz über Kinder, Karriere und warum sie nie nach einem Plan B sucht
Kinderloses Glück?
Laura Storz
"Zwei Jahre Therapie haben mir geholfen!" - Hanna Plaß im Gespräch
Vorstellung des eigenen Lebens
Schauspielerin Hanna Plaß im Interview
Volker Brandt: So sieht die deutsche Stimme von Michael Douglas heute aus
Synchron-Ikone
Volker Brandt
So sah Oscar-Preisträgerin Helen Mirren früher aus
Krasse Veränderung
Helen Mirren
Trauer um "Tatsächlich ... Liebe"-Star: Joanna Bacon gestorben
Schuspiel-Tod
Joanna Bacon
Patrick Stewart plant mit 85 noch lange nicht das Ende!
Unglaublich
Sir Patrick Stewart
Charles Brauer: Eine Schauspiellegende wird 90
Jubiläum
Manfred Krug und Charles Brauer
"Tatort"-Legende kritisiert die ARD-Reihe: "Der absolute Schwachsinn"
Krimi-Inflation
Charles Brauer
Sensation im Podcast: Katja Riemann verkündet Familienzuwachs
Überraschende Verkündung
Katja Riemann hat im Podcast "Studio 9" erstmals eine große Verkündung gemacht: Sie wird Oma!
Der Mann hinter den Bösewichten: "Scarface"-Star Harris Yulin verstorben
Hollywood-Legende
Schauspieler Harris Yulin ist mit 87 Jahren verstorben.
Eddie Murphys ungebrochener Humor und sein Oscar-Traum
Oscar-Wunsch
Eddie Murphy
Jeannine Michaelsen über ihre Jugend in den 90ern: "Jetzt packe ich mir das Leben"
Nostalgie
Red Carpet Arrivals - German Television Award In Cologne
Rückkehr des Bergdoktors: Mark Keller tanzt wieder!
Tanz-Comeback
"Let's Dance"
Heidi Klum zu ihrem Halloween-Kostüm: "Ich werde extra hässlich sein"
Halloween-Planung
Heidi Klum
Brandon Blackstock mit 48 Jahren verstorben
Trauer um Blackstock
Brandon Blackstock und Kelly Clarkson
Neue DVD-Highlights: Spannende Filme für Zuhause
DVD-Neuerscheinungen
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Emotionaler Start: Lorenz Büffels neues Leben auf Kabel Eins
Familienleben
"Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps: Hier kann man die MLS verfolgen
Müllers MLS-Abenteuer
Thomas Müller
Von Benoni nach Hollywood: Charlize Therons Aufstieg
Karrierebeginn
Charlize Theron
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Top-Duelle und packende 3. Liga-Action im August!
Die Fußball-Kracher bei MagentaSport
Harry Kane mit der Meisterschale und Medaille
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Pool-Unfall: Bachelor Martin Braun verletzt sich bei den Dreharbeiten!
„Die Bachelors“
RTL-Bachelor Martin Braun streift sich sein Sakko über die Schulter.
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Neue Politik-Show
Louis Klamroth
Brandanschlag auf die Maus: Deutschland zeigt Herz
Maus-Solidarität
Die Sendung mit der Maus