Louis Klamroth mit neuer Politik-Show: "Press Play" in der ARD-Mediathek

Die "Hart aber fair"-Ausgaben im Ersten wurden 2025 drastisch gekürzt. Stattdessen, so hieß es vonseiten der ARD, solle Louis Klamroth mit neuen Formaten in der Mediathek ein jüngeres Publikum für politische Inhalte interessieren. Nun hat der WDR bekannt gegeben, was konkret mit dem 35-jährigen Moderator geplant ist. Im Herbst startet die neue Politik-Show "Press Play".

"Politik trifft Popkultur – vor dem Fernseher mit Louis Klamroth", ist das Konzept der exklusiv für die ARD-Mediathek produzierten Sendung überschrieben. Und weiter: "Louis Klamroth lädt prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Fernsehabend mit Tiefgang."

Geklärt werden sollen Fragen wie: "Was regt an, was regt auf, was haben wir alle gesehen und was verbindet uns?" Dazu würden Ausschnitte aus dem TV und Internet "zum Ausgangspunkt für Gespräche über Haltung, Humor und Herkunft" eingespielt. Die Macher erhoffen sich von den Show-Gästen "Reaktionen, die mehr verraten als jede vorbereitete Antwort". Der federführende WDR verspricht "ein Format für alle, die Talk über Politik mal anders sehen und hören wollen". Start ist der 29. September. Geplant sind zunächst drei Ausgaben von je 30 Minuten Länge.

"Hart aber fair"-Verlängerung stand auf der Kippe Louis Klamroth hatte 2023 Frank Plasberg als Moderator des Polit-Talks "Hart aber fair" abgelöst. Inzwischen produziert er die Sendung auch selbst mit seiner Firma Florida Factual. Vergangenes Jahr stand eine Vertragsverlängerung mit der ARD lange auf der Kippe. Schließlich entschied sich die Programmanstalt, die Zusammenarbeit zu verlängern. Allerdings bei einer Reduktion von 30 auf 20 Talk-Ausgaben pro Jahr. Daneben, so kündigte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl an, solle Klamroth mit seinem Team neue Formate mit Fokus auf die Mediathek entwickeln.

Außer "Press Play" dürften also noch weitere Versuchsballons mit Klamroth starten. Zuletzt hieß es vonseiten der ARD, neue Formate würden als Bürgerdialog geplant, in denen das Publikum selbst zu Wort kommen kann.

