Der bekannte Unbekannte: Das ist bekannt über Markus Lanz!

Wer möchte, kann jeden Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend mit dem omnipräsenten Talkmaster Markus Lanz verbringen – zumindest im Free-TV des ZDF. Der Gastgeber der gleichnamigen Talkshow ist seit Langem eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft, doch über sein Privatleben ist verhältnismäßig wenig bekannt. Wir haben für Euch genauer hingesehen und aus verbreiteten Fakten sowie weniger bekannten Informationen ein unterhaltsames, aussagekräftiges Porträt des erfolgreichen Moderators erstellt.

Markus Lanz: von A wie Aufwachsen bis F wie Familie Am 16. März 1969 kam der mittlerweile 55-Jährige unter dem bürgerlichen Namen Markus Josef Lanz in Bruneck, Südtirol / Italien, als ältestes von insgesamt drei Geschwistern zur Welt. Die Familie Lanz lebte in bescheidenen Verhältnissen in der für ihre idyllische Natur bekannten Region. Markus war noch ein Schuljunge, als sein Vater an Leukämie erkrankte. „Wir haben ihn täglich im Krankenhaus besucht. Da liegt dein Vater, und er wird immer weniger. Er starb mit 52 Jahren, da war ich gerade 14.“, erinnert sich Lanz. „Mein Vater war ein sehr warmherziger Mensch. Je weiter ich im Leben gehe, desto mehr vermisse ich ihn.“ Die Zeit nach dem Tod des Vaters war „hart, weil meine Mutter weitestgehend ohne Mittel dastand und von einer kleinen Zimmervermietung leben musste. Wir hatten einen Riesenhaufen Schulden.“, verriet der Moderator in einer Talkshow. Um ein paar Groschen dazuzuverdienen, zog er durch die umliegenden Dörfer und bot seine Arbeitskraft an. Zudem wohnte er fortan im Schulheim eines Klosters. Auch heute dient ihm seine Südtiroler Heimat als Ruhe- und Rückzugsort. Zu seiner Mutter hat er ein inniges Verhältnis: „Ich weiß, dass in den Südtiroler Bergen jetzt eine ältere Dame sitzt mit 87, die es nicht leicht hatte im Leben und der ich sehr, sehr viel verdanke.“ Markus Lanz weiß um den Wert familiären Rückhalts.

Markus Lanz: Rausschmiss beim Radio führt ihn zum TV Mit der Matura (vergleichbar mit dem deutschen Abitur) in der Tasche, verließ Markus Lanz 1988 die Schule. Der sportliche, junge Mann absolvierte beim italienischen Militär eine Ausbildung zum Funker und diente anschließend in der weltweit ältesten aktiven Gebirgsjägertruppe, den Alpini. Neben der Naturverbundenheit zählt auch Musik zu seinen großen Leidenschaften. Markus und sein Bruder Gotthard traten als Jugendliche unter dem Namen „The W5“ als Duo auf, Markus spielte Keyboard und Klavier. Gut nachvollziehbar also, dass es Markus Lanz 1991 nach dem Ende des Wehrdienstes zum Rundfunk, nämlich zum Sender „Radio Holiday“ in Bruneck, zog. Es folgten eine Ausbildung zum Kommunikationswirt in München und ein zweijähriges Volontariat bei Radio Hamburg. Als Lanz dort den gemeinsam mit Marzel Becker und Stephan Heller unter dem Namen „Le Camembert Radioactif“ produzierten Atomkraftgegner-Protestsong „F*** Chirac!“ ohne redaktionelle Genehmigung über den Äther sandte, beendete dies seine Karriere beim Radio mit sofortiger Wirkung.

„Gestatten, Markus Lanz“ – seine Anfänge im TV Der Weg des jungen „Rebellen“ führte ihn zu RTL-Nord, wo er zunächst die Sendung „Guten Abend RTL“ in Schleswig-Holstein moderierte. Als TV-Kollegin und Moderatorin der RTL-Sendung „Explosiv – Das Magazin“, Barbara Eligmann, schwangerschaftsbedingt von September 1998 bis März 1999 pausierte, kam für den charmanten Südtiroler die Chance, sich dem Fernsehpublikum bundesweit vorzustellen. Der „Neue“ kam auf Anhieb gut an. Sein sympathisches, authentisches Auftreten nährt Spekulationen, dass er für so manche Mutter auf ihrer beschwerlichen Pirsch nach einem geeigneten Schwiegersohn einem „Sechser im Lotto“ gleichgekommen wäre. Markus Lanz führte im Folgenden regelmäßig durch die Sendung, im Jahr 2004 wurde ihm die Leitung der Redaktion anvertraut. Nach und nach sah man ihn zudem häufiger in anderen RTL-Formaten.

Als das ZDF eine Vertretung suchte… 2008 begab sich erneut ein Sender auf die Suche nach einer würdigen Vertretung für einen Moderator – diesmal für Johannes B. Kerner. Was einmal erfolgreich war, wird auch beim zweiten Mal nicht scheitern: Getreu diesem Motto stand der fest mit dem RTL-Team assoziierte Markus Lanz dann erstmalig vor ZDF-Kameras. Zunächst lief die Talksendung „Markus Lanz“ als Ersatz für die Lücke, die Kerners Sommerpause verursachte. Ab dem 01. Oktober 2009 übernahm Lanz den Sendeplatz und das Sendungsformat von Johannes B. Kerner. Seither wird „Markus Lanz“ drei Mal pro Woche im ZDF ausgestrahlt und erfreut sich großer Beliebtheit.

Gesucht und gefunden: Markus Lanz und ZDF Markus Lanz ist die „Kunst des Gespräche-führens“ in die Wiege gelegt worden. Er geht dabei stets respektvoll, empathisch und mit einer authentisch wirkenden Portion Humor vor. Durch smarte, kritische Fragen, besonders aber durch sein unnachgiebiges „Nachbohren“ erarbeitete er sich den Ruf eines der „härtesten Talkshow-Moderatoren Deutschlands“ – ohne dafür das Image des „perfekten Schwiegersohns“ ablegen zu müssen. Lanz begrüßt im Studio Stars aus Film, Fernsehen, Politik und Kultur. Darunter Namen wie Bill Gates, Tony Blair, Bud Spencer, Verona Pooth und Karl Lagerfeld. Doch nicht nur die Riege der internationalen Prominenz bekommt in seiner Talkshow die Gelegenheit, PR für sich oder für neue Projekte zu lancieren. Auch Menschen mit besonderen Lebensgeschichten oder durchlittenen Schicksalsschlägen bekommen eine Einladung zum Gespräch. Erklärungsversuche zum Erfolg des „Phänomens Markus Lanz“ lesen sich meist wie folgt: „Lanz kann Politikern mit einer Zwischenfrage den Fluchtweg abschneiden.“ (taz), „Er kann good cop und bad cop in einer Person sein.“ (Friedrich Küppersbusch), „Wer konstant über die letzten Jahre von über 80 Prozent der Erwachsenen Deutschen als sympathisch eingestuft wird, gehört ohne Zweifel zu den Lichtgestalten in der deutschen Fernsehlandschaft.“ (Achim v. Kirschhofe, GF „Imas International“).

Markus Lanz: Kultsendung sorgte beinahe für sein Karriere-Aus Für das Allround-Talent hätte es nicht besser laufen können. Seine nächste Herausforderung sollte sein bis dahin größter Erfolg werden. Am 06. Oktober 2012 führte Markus Lanz erstmals durch die Kult-Samstagabend-Show „Wetten, dass…?“. Mit dieser Premiere gab ihn das ZDF offiziell als Nachfolger des scheidenden Thomas Gottschalk bekannt, doch das Undenkbare wurde real: Der bis dahin mit Beliebtheit, Lob und Erfolg gesegnete Lanz musste mit der Übernahme der Moderation eine seiner größten Niederlagen einstecken. Es hagelte vernichtende TV-Kritiken und nicht enden wollende Shit-Storms. Lanz sei „uninspiriert, fantasielos“, „verkrampft“ und „unfähig“. Rückblickend erreichte Lanz hier den Tiefpunkt seiner Karriere: „Ich habe lange gebraucht, um das zu verwinden. (…) Aber in dieser Niederlage habe ich wahrscheinlich mehr gelernt als in manchem Erfolg zuvor.“ Nach insgesamt 16 Folgen und stetig sinkenden Quoten wurde „Wetten, dass…?“ im Dezember 2014 vorläufig eingestellt. Und Markus Lanz? Der leckte seine Wunden, erholte sich von den Demütigungen und begeistert seitdem wie ein „Phoenix aus der Asche“ mit dem Format, das ihm am besten liegt: „Markus Lanz“.

Markus Lanz privat: Frau(en) & Kinder Aufgepasst, liebe Schwiegermütter in spe: Dass Markus Lanz äußerst geschickt dabei vorgeht, von seinen Gästen Antworten zu bekommen, heißt im Umkehrschluss nicht, dass er sich in die eigenen Karten schauen ließe, wenn es um sein Privatleben geht. Da er Beruf und Privatleben konsequent trennt, lässt er kaum etwas über den privaten Markus Lanz nach außen dringen. Was ist dennoch über ihn bekannt? Hat er eine Ehefrau? Eine Freundin? Oder gar beides? Ist er Vater, und wenn ja, von wie vielen Kindern? Wie groß ist er eigentlich? Beginnen wir mit dem Wichtigsten: Markus Lanz ist 181 cm groß.

Markus Lanz und Birgit Schrowange Es ist bekannt, dass zahlreiche Partnerschaften am Arbeitsplatz entstehen. Bei seinem damals noch neuem Arbeitgeber RTL begegnete ihm eines Tages die äußerst attraktive Birgit Schrowange. Ihren Altersvorsprung von elf Jahren sah und sieht man ihr auch heute nicht an, was an ihrer Ausstrahlung und einer von der Natur geschenkten Schönheit liegt. Da Schönheit und Erfolg schon für sich alleine, gepaart jedoch besonders attraktiv wirken, wurde aus den Arbeitskollegen 1998 das Traumpaar der deutschen TV-Landschaft. Die darauffolgenden acht Jahre strahlte das Paar um die Wette. Im Jahr 2000 erblickte der gemeinsame Sohn Laurin das Licht der Welt. Zu der im Anschluss geplanten Hochzeit kam es aus unveröffentlichten Gründen nicht mehr, denn das Paar trennte sich im Jahr 2006.

Markus Lanz und Angela Gessmann Zwei Jahre nach der Trennung von Birgit Schrowange fand Markus Lanz in der Deutsch-Japanerin Angela Gessmann neues Liebesglück. Die beiden lernten sich 2008 in einem Restaurant kennen. Es war das Jahr, in dem Lanz mit dem Wechsel zum ZDF eine weitere Stufe auf der Karriereleiter erklomm. Das Paar verzichtete auf jahrelange Planungen und gab sich stattdessen 2011 in seiner Heimat Südtirol das Ja-Wort. Anschließend zog das Ehepaar von Köln nach Hamburg. Die frisch Vermählten haben einen Altersunterschied von 13 Jahren, wobei in dieser Partnerschaft Angela die Jüngere ist. Die gelernte Betriebswirtin arbeitet bei einer Medien-Vermarktungsfirma in Köln. Mit der kleinen Greta kam 2014 die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Töchterchen Nummer Zwei, deren Name nicht bekannt ist, folgte 2018. Die Kinder werden strikt aus der Öffentlichkeit herausgehalten und auch sonst verrät Lanz nicht viel über sein Privatleben. Der Moderator bezeichnete seine Ehefrau oft als seine engste Vertraute, mit der er sich auch in schwierigen Zeiten verständigen könne. „Mit der Frau bespricht man selbstverständlich alles, aber ich finde es trotzdem gut, wenn man den einen oder anderen Freund hat, auf den man sich wirklich verlassen kann.“, sagte er 2016 in seiner Talkshow. Im Februar 2023 gab das Paar überraschend das Ehe-Aus bekannt. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte Rechtsanwalt Christian Schertz die Trennung des Paares, das bereits seit einiger Zeit getrennte Wege gehen würde. Ausdrücklich betont wurde, dass beide weiterhin einen freundschaftlichen Umgang miteinander pflegten. Das ist gerade im Hinblick auf die gemeinsamen Kinder sicherlich auch die beste Entscheidung. Markus Lanz gilt seither übrigens offiziell als Single. Es ist nichts darüber bekannt, ob es bereits eine neue Frau an der Seite des charmanten Moderators gibt. Und nein, einen Instagram-Account mit aktuellem Beziehungsstatus hat Markus Lanz selbstverständlich nicht.

Koch, Autor, Fotograf – Markus Lanz besitzt viele Talente Markus Lanz kocht leidenschaftlich gerne. Aufmerksame TV-Zuschauer konnten dies von 2008 bis 2012 in der Koch-Show „Lanz kocht!“ (ZDF) mitverfolgen. Auch als Fotograf beweist Lanz Können. Mit „Grönland: Meine Reisen ans Ende der Welt“ veröffentlichte er 2011 seinen ersten Bildband. Gelegentlich fotografiert Lanz auch die Gäste seiner Sendung. Hauptsächlich entstehen so Schwarz-weiß-Porträts von ihnen. Zudem arbeitet Markus Lanz als Autor. 2007 veröffentlichte er eine Biografie von TV-Koch und „Bares für Rares“-Mitglied Horst Lichter mit dem Titel „Und plötzlich guckst du bis zum lieben Gott“. Als absoluter Natur-Fan ließ Markus Lanz sich nicht die Gelegenheit entgehen, 2011 gemeinsam mit dem Musiker Joey Kelly im Rahmen der fünfteiligen Abenteuerreihe „Der Wettlauf zum Südpol“ auf einer 400 km langen Reise zum Südpol den Spuren des Norwegers Roald Amundsen zu folgen.

Markus Lanz – „Deutschlands schönste Grillzange“ Es gibt nicht nur Veröffentlichungen von Markus Lanz selbst, sondern auch welche über Markus Lanz. Moderatoren-Kollege Micky Beisenherz bezeichnete Markus Lanz einmal in einem Gastbeitrag für die „Süddeutsche Zeitung“ als „Deutschlands schönste Grillzange“. Lars Haider, Chefredakteur des „Hamburger Abendblatts“ publizierte das Buch „Das Phänomen Markus Lanz. Auf jede Antwort eine Frage“. Haider befasst sich mit der Art, wie Markus Lanz seine Gäste in seiner Talkshow interviewt. Zudem forscht Haider nach einer Antwort auf die Frage, warum Lanz nach seinem Rückschlag bei „Wetten, dass…?“ in Deutschland wieder zu einem allseits geachteten Talkshow-Moderator wurde.