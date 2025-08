Verliebt, verlobt, getrennt? So endeten die "Bachelor"-Lieben!

In diesem Jahr suchen erneut zwei "Bachelors" nach ihrer Traumfrau. Felix Stein und Martin Braun stellen sich dem Liebes-Abenteuer. Doch was ist aus den Rosenkavalieren der vergangenen Staffeln geworden? Hat die Liebe gehalten und sind die Paare noch zusammen?

Auch der zweite Bachelor, der ehemalige „Mister Hamburg“ Paul Janke, fand mit Rosenempfängerin Anja nicht das erhoffte Glück. Anders als sein Vorgänger ist der Diplom-Kaufmann seitdem aber im TV in zahlreichen Show-Formaten zu sehen – darunter auch im Bachelor-Spin-off „Bachelor in Paradise“.

4. Christian Tews

Junggeselle Nummer vier, Christian Tews, und seine Favoritin Katja Kühne brachten 2014 tatsächlich eine Beziehung zustande. Doch die hielt nur wenige Wochen und bereits 2015 heiratete Tews eine andere Frau. Heute führt er mit seinem Bruder die Firma „Tyme Out“. Am 19. Juli heiratete Kühne den Bundesliga-Profi Marcel Sabitzer am Comer See in Italien.