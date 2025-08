Erste Details bekannt: "Doppelpass"-Moderatorin ist Mutter!

Am 9. März hatte die Moderatorin live im "Doppelpass" ihre Schwangerschaft verkündet. Gastgeber Florian König sagte damals während der Sendung über Ruth Hofmann: "Sie ist ja immer so ein bisschen Einzelkämpferin hier. Aber wir können ein Geheimnis verraten: Sie hat heute Verstärkung dabei."

"Einen ganz speziellen Gast, wenn man so will. Der braucht keinen Extraplatz bei euch in der Runde. Der ist bei mir hier ganz gut aufgehoben", entgegnete Ruth Hofmann daraufhin und enthüllte: "Ich bin schwanger." Bis zum Saisonende war die Moderatorin noch bei Sport1 zu sehen, seitdem befindet sie sich in Babypause.