Geburtspost mit Plazenta-Foto: Calvin Harris polarisiert Instagram!

"Am 20. Juli kam unser Junge zur Welt. Micah ist hier!", verkündete Calvin Harris am Montag voller Stolz auf Instagram. Der frischgebackene Vater ließ seine elf Millionen Follower zudem wissen, dass seine Frau Vick Hope "eine Superheldin" sei und er selbst "so dankbar". Dazu teilte der DJ eine Reihe von Bildern: von sich mit seinem Söhnchen, von seiner Frau während der Geburt in einem aufblasbaren Pool – aber auch von der Plazenta samt Nabelschnur.