Helene Fischer wird 41: So begann ihre erfolgreiche Karriere!

Sie ist seit langem Deutschlands unangefochtene Schlagerkönigin. Kaum zu glauben, dass der Beginn von Helene Fischers Karriere bereits über 20 Jahre zurückliegt. Im Mai 2005 stand sie als Newcomerin zum ersten Mal in einer Samstagabendshow auf der Bühne. Inzwischen füllt sie Stadien, hat ihre eigene ZDF-Show und ist das Gesicht des deutschen Schlagers geworden – selbst für Menschen, die mit dem Genre gar nichts anfangen können. Am 5. August feiert die Sängerin ihren 41. Geburtstag – und beim Blick zurück wird klar, wie stark sich Fischer in zwei Jahrzehnten gewandelt hat. Und wie konsequent sie sich dabei eine Rolle erarbeitet hat, die heute nahezu konkurrenzlos ist.

Erster TV-Auftritt beim "Hochzeitsfest der Volksmusik" mit Florian Silbereisen Als Helene Fischer 2005 erstmals im Fernsehen zu sehen war – beim "Hochzeitsfest der Volksmusik" mit Florian Silbereisen – wirkte sie wie gemacht für das damalige Schlagerbild: freundlich, glatt, eher zurückhaltend. Ihre erste Platte "Von hier bis unendlich" (2006) brachte sie auf Anhieb in die Charts. Auf Fotos aus dieser Zeit sieht man eine junge Frau mit langen Haaren, dezentem Make-up und höflicher Körpersprache. Eher Typ Musikstudentin als Entertainerin.

Doch bald wurde erkennbar, dass Fischer und ihr Team größere Pläne hatten. Mit dem Album "Zaubermond" und Auftritten in TV-Shows wie "Stars in der Manege" kam Bewegung ins Konzept. Sie trat nun nicht mehr nur als Sängerin auf, die ausgebildete Musical-Darstellerin wurde zur Performerin – mit Akrobatikeinlagen, Tanzelementen, Bühneninszenierung.

Eine Kombination aus kontrolliertem Auftreten und visueller Wandlungsfähigkeit Auch das Styling veränderte sich. Aus der braven Nachwuchssängerin wurde eine Frau, die immer öfter bewusst mit ihrem Look spielte: mal sportlich, mal sexy, mal extravagant. Die Kombination aus kontrolliertem Auftreten und visueller Wandlungsfähigkeit wurde zu einem Markenzeichen – und sie machte es möglich, sich immer wieder neu zu präsentieren, ohne dabei ihre Fanbasis zu verlieren.

Die "Helene Fischer Show", ab 2011 jedes Jahr zur Weihnachtszeit im ZDF, wurde schließlich zur perfekten Bühne für dieses neue Selbstverständnis. Fischer präsentierte eine Mischung aus Musical, Fernsehshow und Revue, deren Anspruch klar war: Sie liefert beste Unterhaltung für die ganze Familie, mit maximalem Aufwand – und ihr in der Hauptrolle.

Das Geheimnis der professionellen Schlagerkönigin Dass sie dabei kaum persönliche Einblicke gab, war kein Zufall. Fischer verstand früh, dass Kontrolle über das eigene Bild ein zentraler Erfolgsfaktor ist. Ob ihre Beziehung mit Florian Silbereisen, die Trennung 2018 oder ihre Schwangerschaft – alles wurde nur sehr dosiert öffentlich gemacht, häufig erst, wenn die Medien ohnehin schon berichteten. Ihre Interviews blieben vage, politische Aussagen gab es lange gar nicht. Umso mehr Aufmerksamkeit erzeugte es, als sie Anfang 2024 überraschend einen Aufruf gegen Rechtsextremismus unterstützte.

Du möchtest immer up to date ins Wochenende starten? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter findest du jeden Freitag Promi-News und aktuelle TV- und Streaming-Tipps. Jetzt direkt anmelden und wissen, was am Wochenende läuft – im TV und bei den Stars:

HALLO! WOCHENENDE Geschlecht Frau Herr Divers *Pflichtangabe Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Abonnieren

Was Fischer von vielen anderen Schlagerstars unterscheidet, ist die Konsequenz, mit der sie sich immer wieder neu aufstellt. Sie hat den Schlager nicht verlassen, ihn aber nach und nach erweitert: mit Elementen aus Pop, Tanz, Show, später auch mit Remixen und Kollaborationen – sogar mit Rapperin Shirin David, mit der sie ihren größten Hit "Atemlos" neu aufnahm. Und auch ihre neue Mutterrolle setzt sie musikalisch um: Zuletzt veröffentlichte Fischer ein Album mit Kinderliedern. Auf den Pressefotos dazu wirkte sie dann fast schon wieder so "brav" wie am Anfang ihrer Karriere vor über 20 Jahren.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!