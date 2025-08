„Sie hat mich gewürgt“ – Dr. Mertens-Star Elisabeth Lanz über Schock am Set

Seit zwei Jahrzehnten steht Elisabeth Lanz für die ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" vor der Kamera. Dabei dreht sie regelmäßig mit echten Tieren. In über 100 Episoden hat sie dabei einiges erlebt. Doch ein Erlebnis ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben.

Im Gespräch mit "Bild am Sonntag" erinnerte sich Lanz an eine Szene im Leipziger Zoo. Eine Schlange wurde während der Dreharbeiten plötzlich etwas zu anhänglich. Das Tier habe sich um ihren Körper geschlungen – und zugedrückt. Im Würgegriff der Schlange: kein harmloser Moment. Aber sie blieb ruhig. Keine Panik, kein Abbruch. "Ich habe die Szene natürlich zu Ende gespielt, damit diese Bilder von der Kamera eingefangen werden konnten. Da bricht man nicht ab, weil man persönliche Befindlichkeiten hat." Auch die Schlange entspannte sich schnell, der Würgegriff hielt nur kurz an.