Loni Anderson stirbt mit 79 – Ihr Beitrag zur TV-Darstellung von Frauen

Als schlagfertige Empfangsdame Jennifer Marlowe in der Sitcom "WKRP in Cincinnati" (1978-1982) spielte sie sich in die Herzen des amerikanischen TV-Publikums, jetzt ist Loni Anderson gestorben. Die Schauspielerin starb nach langer Krankheit in einem Krankenhaus in Los Angeles im Alter von 79 Jahren.

Anderson feierte ihr Schauspieldebüt 1966 in einer Nebenrolle in dem Western "Nevada Smith" mit Steve McQueen, musste aber mehr als zehn weitere Jahre warten, bis sie mit "WKRP in Cincinnati" ihren Durchbruch feiern konnte. In der Sitcom mauserte sie sich in der Rolle der Jennifer Marlowe aber schnell zum Publikumsliebling.

Pionierarbeit in der Darstellung von Frauen im Unterhaltungsfernsehen Gecastet wurde Anderson wegen ihrer Ähnlichkeit zu Hollywood-Ikonen wie Jayne Mansfield und Marilyn Monroe. Den Stereotyp der attraktiven, aber dummen Blondie kehrten Anderson und die Serienmacher jedoch um: Jennifer Marlowe wurde als intelligent und schlagfertig dargestellt. Damit leistete Anderson Pionierarbeit in der Darstellung von Frauen im Unterhaltungsfernsehen.

1980 schlüpfte Loni Anderson sogar in die Rolle der echten Jayne Mansfield – für das Biopic "The Jayne Mansfield Story". Den Film drehte sie, als sie kurzfristig "WKRP in Cincinnati" gekündigt hatte, um eine höhere Gage zu erzwingen. Der Plan ging auf: Der Sender kam ihren Forderungen nach. Danach war sie bis zum Ende der Show im Jahr 1982 Teil des Casts. In den vier Jahren, in denen die Sitcom produziert wurde, wurde die Schauspielerin zweimal für einen Emmy Award nominiert und dreimal für einen Golden Globe.

Schlagzeilen aufgrund des Rosenkrieges mit Ex-Mann Burt Reynolds Nach dem Ende von "WKRP in Cincinnati" konnte Anderson an diesen Erfolgen nicht mehr anknüpfen. Sie spielte vereinzelt in Kinofilmen mit und nahm mehrere Rollen in TV-Serien an, die kein Publikum finden konnten. Schlagzeilen machte vor allem in den 90er-Jahren eher ihr Privatleben, als ihre Ehe mit Hollywoodstar Burt Reynolds in die Brüche ging: Der der Trennung folgende Rosenkrieg wurde von der Boulevardpresse eng begleitet. Dabei stand vor allem das Sorgerecht für den gemeinsamen Adoptivsohn Quinton zur Debatte. 1988 hatten Anderson und Reynolds geheiratet, 1994 wurde die Ehe geschieden. Burt Reynolds ist bereits 2018 gestorben.

Ihren 80. Geburtstag verpasste Loni Anderson nur knapp. Am 5. August 2025 hätte sie diesen gefeiert. Die Schauspielerin starb zwei Tage zuvor.

