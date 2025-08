Glamouröses TV-Comeback: Verona Pooths stilsicherer Auftritt mit 57 Jahren

Seit Anfang Juli feiert sie ihr großes TV-Comeback: Verona Pooth moderiert die Reality-TV-Show "Villa der Versuchung", die derzeit immer montags um 20.15 Uhr bei SAT.1 zu sehen ist. Schon in der Premierenfolge sorgte sie dabei für Aufsehen: Bereits beim ersten Betreten der Villa sorgte sie für staunende Gesichter und viel Bewunderung. Denn die ehemalige Schönheitskönigin zeigte mit 57 Jahren Stilbewusstsein und Präsenz.

Die Reaktionen der 14 Bewohnerinnen und Bewohner reichten von "Alter!" bis "Du siehst wunderbar aus!". Manche reagierten einfach nur mit stillem Staunen. In einem knappen Kleid im Schmetterlings-Look, mit selbstbewusstem Auftritt und strahlendem Lächeln zeigte Pooth, dass sie genau weiß, wie man sich in Szene setzt. Zu Beginn ihrer Karriere war der heutige TV-Star nicht immer ganz so stil- und geschmackssicher, wie ein Blick zurück zeigt.