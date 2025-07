Claudia Obert mit skurrilen Hochzeitsplänen auf dem Totenbett: "Er soll alles erben"

36 Jahre Altersunterschied trennen Claudia Obert und ihren Freund Max Suhr. Doch die Liebe zwischen der 63-jährigen Society Lady und Unternehmerin und dem 27-jährigen Webdesigner aus Hamburg ist offenbar noch frisch wie am ersten Tag. Das bekräftigte zumindest Claudia Obert in einem aktuellen Interview mit dem Sender RTL.

"Es ist schon verabredet, wann wir heiraten: auf dem Totenbett"

Eine Hochzeitsparty mit den beiden wird es wohl trotzdem so schnell nicht geben. Das Thema sei trotz eines romantischen Antrags in Paris vom Tisch, erklärte Obert. Zumindest vorerst: "Es ist schon verabredet, wann wir heiraten: auf dem Totenbett, damit er alles erbt, was da ist", kündigte die Modelabel-Gründerin augenzwinkernd an.