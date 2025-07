Immer mehr Zweifel an offizieller Begründung nach "Late Show"-Aus

Stephen Colbert will in seiner "Late Show" keine Rücksicht auf Verluste mehr nehmen. Das kündigte der US-Satiriker nun in der neuesten Ausgabe seiner Sendung an, die im kommenden Jahr abgesetzt werden soll. Besonders gegenüber Präsident Donald Trump wurde der Moderator deutlich.

Die angekündigte Absetzung der "Late Show" löste in der vergangenen Woche eine Welle der Empörung aus. Nachdem vor wenigen Tagen bekannt geworden war, dass der Sender CBS das Format im Mai 2026 einstellen werde, gab sich Moderator Stephen Colbert in der neuen Ausgabe der Sendung nun kampfeslustig.

"Wie können Sie es wagen, mein Herr?", sagte er in Anspielung auf Donald Trumps Äußerung, Colberts Talent sei "noch kleiner als seine Einschaltquoten". Den Seitenhieb ließ der langjährige Trump-Kritiker nicht auf sich sitzen: "Könnte ein talentloser Mann den folgenden satirischen Witz verfassen? Sie können mich mal!" (Im Original: "Go F... Yourself!")

Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social hatte Trump zudem geschrieben, Jimmy Kimmel sei "noch untalentierter als Colbert" und "als nächstes an der Reihe". Augenzwinkernd stellte Colbert nun klar: "Auf keinen Fall, Kimmel. Ich bin der Märtyrer! An diesem Kreuz ist nur Platz für einen – und ich muss sagen, dass die Aussicht von hier oben fantastisch ist."

"Finanzielle" Gründe für Show-Aus wecken Zweifel CBS hatte erklärt, bei der Einstellung der Show handle es sich um eine "rein finanzielle Entscheidung". Doch nicht alle glauben die Begründung des Senders. Colberts Kollege Jon Stewart mutmaßte in seiner "Daily Show", dass die Absetzung im Zusammenhang mit der derzeitigen Regierung unter Donald Trump stehe: "Ich glaube, die Antwort liegt in der Angst und dem vorauseilenden Gehorsam, der in diesem Moment alle Institutionen Amerikas im Griff hat."

Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren schrieb auf X: "CBS stellt Colberts Sendung nur DREI TAGE ein, nachdem Colbert CBS' Mutter-Konzern Paramount für ihren 16 Millionen Dollar Vergleich mit Trump – ein Deal, der nach Bestechung aussieht – kritisiert hatte. Amerika hat es verdient zu wissen, ob seine Sendung aus politischen Gründen abgesetzt wird."

Paramount Global strebt einen Zusammenschluss mit dem Konzern Skydance Media an. Dafür ist die Zustimmung der Trump-Regierung nötig. CBS selbst dementierte jeglichen Zusammenhang.

