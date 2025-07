Trump-Kritiker Stephen Colbert: Weswegen wird wirklich seine Late-Night-Show eingestellt?

Zehn Jahre lang stand Moderator Stephen Colbert für "The Late Show With Stephen Colbert" vor der Kamera und kritisierte dabei auch immer wieder US-Präsident Donald Trump. Jetzt ist plötzlich Schluss. Wie der Sender CBS bekannt gab, wird die Sendung aus finanziellen Gründen Ende Mai 2026 eingestellt.

"Wir halten Stephen Colbert für unersetzlich und werden 'The Late Show' nicht weiterführen. Wir sind stolz darauf, dass Stephen hier bei CBS zu Hause war. Er und die Sendungen werden für immer als eine der Größten des Late-Night-Fernsehens in Erinnerung bleiben", schrieb CBS in einer Mitteilung.

Und nicht nur sie ist enttäuscht: Prominente, Moderatoren-Kollegen und Politiker und Politikerinnen zeigten sich bestürzt und kritisierten die Entscheidung des Senders. Jimmy Kimmel, Host von "Jimmy Kimmel Live!" und ein guter Freund Colberts wurde in seiner Instagramstory besonders deutlich: "Hab dich lieb, Stephen. F... euch und all eure Sheldons, CBS". "Hab dich lieb, Stephen", schrieb auch "Severance"-Star Adam Scott. "Das ist absolute Sch... und ich für meinen Teil freue mich auf die nächsten zehn Monate mit deiner Show", kommentierte er unter dem Post der "Late Show".

"Stephen Colbert ist ein von Grund auf guter und sehr talentierter Mann mit einem großartigen Team. Sie alle haben etwas Besseres verdient", schrieb Entertainer und Schauspieler Andy Richter. Er war jahrelang neben Moderator Conan O'Brien in "Late Night with Conan O'Brien" und in "The Tonight Show" zu sehen.