Drehstart der neuen "Harry Potter"-Serie: So kommt die Bildung aber dennoch nicht zu kurz!

Die Produktion der "Harry Potter"-Serie von HBO läuft auf Hochtouren, die Rollen der Zauberlehrlinge in der Fantasy-Serie sind besetzt. Und damit die kleinen Darsteller in Sachen Schulbildung nicht zu kurz kommen, hat das verantwortliche Produktionsstudio nun eine besondere Vorkehrung getroffen. Es errichtet auf seinem Gelände eine Schule, in der Harry-Potter-Mime Dominic McLaughlin und Co. dem regulären Schulunterricht nachgehen können.