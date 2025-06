„Solange wir lügen“: Amazon bringt Bestseller-Thriller „We Were Liars“ als Sommer-Serie mit Schock-Finale

Amazon macht aus der Jugendbuch-Sensation "Solange wir lügen – We Were Liars" eine Sommer-Serie mit Thrill-Faktor.

Sie verbringen ihre Sommer auf ihrer privaten Insel, sind unfassbar reich, sehen gut aus und müssen sich eigentlich überhaupt keine Sorgen machen: Doch ein schwerer Unfall der 17-jährige Cadence (Emily Alyn Lind) bringt die Sinclair-Dynastie in der Sommer-Mystery-Serie "Solange wir lügen" ins Wanken. Bei Amazon Prime Video sucht die Teenagerin ab 18. Juni nach der Wahrheit und findet doch nur Lügen und Geheimnisse.

Reichtum allein macht nicht glücklich, hinter den Fassaden bröckelt es gewaltig, und schöne junge Menschen haben nicht nur gute Erinnerungen an den besten Sommer ihres Lebens: Das kommt einem doch bekannt vor. Und ja, es lässt sich wirklich nicht von der Hand weisen, dass die Amazon-Serie ein eher lauwarmer Aufguss aus hinreichend bekannten Zutaten ist.

Cadence jedenfalls weiß nicht mehr, was sie letzen Sommer getan hat: Sie wird nachts schwerverletzt an Land gespült und kann sich an nichts mehr erinnern. Ein Jahr später kehrt sie zurück auf die Insel und beginnt, Nachforschungen über ihren mutmasslichen Unfall anzustellen.

Zumindest das Ende ist ein Schock Merkwürdig ist nur, dass niemand mit ihr über die Ereignisse sprechen will, nicht einmal ihre gleichaltrigen Cousins und Cousinen. Man weiss natürlich schnell, dass bei den Sinclairs einiges im Argen liegt. Aber bis Cadence zu dieser Erkenntnis gelangt, dauert es eine Weile. In der Zwischenzeit kommen einige Erinnerungen zurück – an einen Sommer der unbeschwert begann und in dem Cadence ihren Freund aus Kindheitstagen plötzlich mit ganz anderen Augen sieht.

Doch die Romanze mit Gat (Shubham Maheshwari) steht unter keinem guten Stern. Wie gesagt, hinter der sommerlich-leichten Fassade des Sinclair-Märchenschlosses lauern dunkle Abgründe. Opa Harris (David Morse) regiert sein kleines Familienkönigreich mit eiserner Faust und kaum verhohlenem Rassismus.

Du möchtest bestens informiert ins Wochenende starten? Dann ist unser kostenloser „HALLO! Wochenende“-Newsletter genau das Richtige für dich! Dich erwartet außerdem jede Woche ein neues Gewinnspiel! Jetzt direkt abonnieren:

HALLO! WOCHENENDE Frau Herr Divers *Pflichtangabe Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Abonnieren

Dass seine drei Töchter und deren Kinder nur die Wahl zwischen Geld oder Liebe haben, führt schlussendlich zu einem Finale, dass sich dann doch von anderen Sommer-Sonne-Teenie-Formaten unterscheidet. Zumindest ist der Schockfaktor recht groß. Bis dahin muss man aber damit klarkommen, dass weder Handlung noch Figuren differenziert genug sind, um aus der Masse ähnlicher Serien herauszustechen.

"Solange wir lügen" basiert auf der Jugendbuch-Verkaufssensation "We Were Liars" der US-Autorin E. Lockheart. Der Roman stand 2014 wochenlang auf der Bestsellerliste der "New York Times" und gehört mittlerweile zum Repertoire im Englisch-Unterricht.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!