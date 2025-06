"Bauer sucht Frau International"-Traumpaar Gerald und Anna: Steht ihre Beziehung auf der Kippe?

"Bauer sucht Frau"-Oster-Special: Inka Bause trifft die Paare und Singles wieder

Inka Bause bringt Licht ins Dunkel: Was ist aus den "Bauer sucht Frau"-Paaren geworden? Am Ostermontag zeigt RTL das große Wiedersehen: Wer ist noch glücklich, wer hat sich getrennt? Was passiert auf den Höfen? Alles rund um das Liebesleben der Landwirte in der Spezialausgabe.