Florian Silbereisen trifft auf Dieter Bohlen: „Ich hoffe, Dieter kommt mit friedlichen Absichten"

Zuletzt beleidigte Dieter Bohlen Schlagerstar Florian Silbereisen in aller Öffentlichkeit. Fünf Jahre haben die beiden Musiker sich nicht mehr persönlich getroffen. Nun will sich Dieter Bohlen überraschend in der TV-Show von Florian Silbereisen mit dem Entertainer treffen. So reagiert der 43-Jährige auf das Wiedersehen.