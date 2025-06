Die legendäre "Star Wars"-Parodie "Spaceballs" bekommt Fortsetzung

"Nach vier Jahrzehnten haben wir die Fans gefragt, was sie gerne möchten, und anstelle dessen drehen wir jetzt diesen Film": So kündigte der legendäre Hollywood-Spaßvogel Mel Brooks kürzlich in einem Teaser-Video eine Fortsetzung zu seiner "Star Wars"-Parodie "Spaceballs" (1987) an. Seitdem wird heftig spekuliert, worum es in der neuen Science-Fiction-Komödie gehen könnte – und wer wohl in der "Spaceballs"-Neuauflage mitspielen wird. Wie das Branchenmagazin "Deadline" nun erfahren haben will, könnte es dabei zu einem spektakulären Comeback kommen.