"Drachenzähmen leicht gemacht": Hauptdarsteller Mason Thames packt über die Dreharbeiten der Realverfilmung aus

Das Drachenreiten war am Set von "Drachenzähmen leicht gemacht" für den 17-jährigen Mason Thames gar nicht mal so einfach. Es musste sogar eine Physiotherapeutin kommen ...

Ab sofort erobert der Drachenreiter Hicks gemeinsam mit seinem treuen Nachtschatten-Zähmer Ohnezahn die große Leinwand! "Drachenzähmen leicht gemacht" (ab jetzt im Kino) kehrt jedoch nicht als neuer Animationsfilm, sondern als spektakuläre Realverfilmung zurück.

In der Rolle des jungen Hicks: Mason Thames, der spätestens seit dem Horror-Hit "The Black Phone" als großes Nachwuchstalent gilt. Und auch wenn er im Film scheinbar mühelos auf einem Drachen durch die Lüfte jagt – hinter den Kulissen war das alles andere als leicht. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur "teleschau" gestand der 17-jährige Mason, dass sein großer Kino-Auftritt immer noch gemischte Gefühle in ihm wecke, denn: "Ich bin total aufgeregt – aber auch ziemlich nervös."

Kein Wunder: Seine Rolle ist ikonisch, die Fangemeinde riesig – und die Erwartungen hoch. Doch Mason bringt nicht nur Mut mit, sondern auch Humor und ein gutes Gespür für die Figur. "Ich sehe mich selbst in Hicks wieder – in seinem Humor und seiner Andersartigkeit. Das ist in vieler Hinsicht sehr erfrischend."

Drachenreiten forderte Mason einiges ab Was viele nicht wissen: Der Dreh war körperlich eine echte Herausforderung. Besonders die Flugszenen, bei denen Mason auf einem speziell konstruierten "mechanischen Drachen" sitzen musste, verlangten seinem Körper einiges ab. "Im Grunde war es wie ein mechanischer Bulle, auf dem ich fast einen Monat lang saß. Das Ding hat sich genau so bewegt, wie es für den animierten Ohnezahn programmiert wurde – und ich war einfach obendrauf. Es war crazy, herausfordernd, aber hat auch richtig Spaß gemacht", so der 17-Jährige lachend.

Damit der junge Schauspieler dabei nicht völlig aus dem Sattel fliegt, bekam er professionelle Unterstützung. "Ich hatte tatsächlich eine Physiotherapeutin am Set – Claire -, die mir beim Dehnen geholfen hat, vor und zwischen den Reitszenen." Die Position auf dem Drachen? Stundenlang gespreizte Beine. "Das war fast wie ein Workout. Nicht gerade ein schönes Bild, ich weiß, aber es war wichtig, damit ich keine Krämpfe bekomme", erklärte Mason gegenüber "teleschau'.

Für den 17-Jährigen hat sich der Einsatz am Set von "Drachenzähmen leicht gemacht" jedoch nicht nur körperlich, sondern auch mental gelohnt, wie er stolz verkündete: "Der Film handelt davon, seine eigene Stimme zu finden und furchtlos zu sein. Das hat mir persönlich auch viel gebracht."