Dua Lipa und Callum Turner: Diamantring besiegelt die Verlobung des Glamour-Paares

Dua Lipa hat nach monatelangem Rätselraten endlich verraten, was hinter ihrem auffälligen Diamantring steckt. Die Gerüchte haben sich damit bestätigt.

Lange wurde gemunkelt – jetzt ist es offiziell: Popstar Dua Lipa hat sich verlobt! Schon seit Dezember vergangenen Jahres trug die Sängerin einen auffälligen Ring am linken Ringfinger. Jetzt hat sie das bestätigt, was viele Fans längst vermutet hatten – und das monatelange Rätsel endlich aufgelöst.

In einem Interview mit der britischen "Vogue" sprach die 29-Jährige offen über ihre Verlobung mit Schauspieler Callum Turner . "Ja, wir sind verlobt", ließ sie wissen – und nannte es "sehr aufregend".

Seit Anfang 2024 ist Dua Lipa mit dem britischen Darsteller liiert. Auf Instagram zeigte sie sich in den vergangenen Monaten regelmäßig verliebt an seiner Seite. Der Ring mit breitem goldenem Band und einem runden zweikarätigen Diamanten war dabei stets gut sichtbar – mal auf Selfies, mal in Fotostrecken.