"Der Pfau": Die skurrile ZDF-Komödie mit Annette Frier und Jürgen Vogel

Was kann die Belegschaft eines Unternehmens besser zusammenschweißen als ein tagelanges Zusammengepferchtsein auf einem Schloss im Nirgendwo? Nun ja, wenn schon die Stimmung unter den Angestellten nicht gehoben wird, so taugt das Ganze doch als hervorragender Komödienstoff: "Die Investmentabteilung einer Frankfurter Bank", so erzählt es Helen (Annette Frier) zu Beginn des Films "Der Pfau", "wollte die Ruhe der schottischen Highlands für ein Teambuilding nutzen". Helen ist nach eigener Aussage nicht nur "die beste Köchin zwischen Nippes und Inverness, also Köln und Schottland", sie übernimmt auch die Erzählerrolle in der gelungenen und prominent besetzten Romanverfilmung, die das Zweite nun als Free-TV-Premiere zeigt.