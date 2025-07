Stefan Mross geht fremd? Das hat er in der ARD zu suchen!

Mross bringt seinen Partyschlager "Ja mei Hallelujah – Heut rock ma olle z'samm" mit in die letzte Sendung der "Fernsehgarten"-Saison, die am 28. September zu sehen ist und einmal mehr unter dem Motto "Oktoberfest" steht. "Stefan Mross geht zum Fernsehgarten. Wahnsinn. Da kommen mir schon bissel Freudentränen. Ich finde das so schön", erklärte Mross gegenüber "Bild".