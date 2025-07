"Meine Stunden mit Leo": Kritik zur schlüpfrigen Romanze mit Emma Thompson

Eine ältere Frau im Bett mit einem sehr jungen Mann, im Zentrum steht erst einmal nur die weibliche Lust: Vor zehn Jahren wäre es wohl noch undenkbar gewesen, so einen Film für ein Mainstreampublikum zu drehen, zumal mit so einer Besetzung. Er, der junge Callboy, wird gespielt von Nachwuchs-Star Daryl McCormack ("Das Rad der Zeit"). Und sie, die reife Lady, verkörpert Oscar-Gewinnerin Emma Thompson – eine Hollywood-Legende, die Filme schon lange nur noch dann dreht, wenn sie es wirklich will. Von der Idee zu "Meine Stunden mit Leo" war Thompson offenbar überzeugt: Das Publikum erwartet ein hinreißendes Stück Feel-Good-Unterhaltung, das vermeintliche Tabus mit großem Charme aushebelt.

Nachdem die britische Produktion 2022 im Kino lief und auch bei diversen Preisverleihungen große Aufmerksamkeit erzeugte (Emma Thompson war für einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin nominiert), zeigt das ZDF "Meine Stunden mit Leo" nun in der "Montagskino"-Reihe als Free-TV-Premiere. Das Drehbuch zu dieser auch heute noch gewagten Romantic-Comedy schrieb die britische Komikerin Katy Brand, Regie führte Sophie Hyde – hinter der Kamera gaben bei "Meine Stunden mit Leo" also vor allem die Frauen den Ton an. Und davor? Da ist es von der Ausgangslage her ganz ähnlich, am Ende aber doch etwas komplizierter.

Nancy und Leo machen sich also an die "Sache", es läuft zunächst alles ziemlich unbeholfen. Aber mit der Zeit groovt man sich ein, hat immer mehr Spaß, und gleichzeitig rückt der reine Sex mehr und mehr in den Hintergrund. Kann Nancy für Leo vielleicht mehr sein als nur eine ganz normale Kundin? Und was will Nancy überhaupt vom Leben, also was will sie wirklich? Im Verlauf dieser kuriosen und trotz "Dirty Talk" immer zuckersüßen Romanze wird sie in jedem Fall viel über sich selbst lernen.