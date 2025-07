Ferien mit Sinn: So reist du günstig – und tust Gutes

Nicht nur faul am Stand in der Sonne brutzeln: In der ZDF-Dokumentation "Bewusst unterwegs" aus der "plan b"-Reihe stellen die Reiseblogger Marie Volkert und Chris Hergesell originelle Alternativen zu den üblichen Fern- oder Pauschalreisen vor, die oft nicht nur deutlich kostengünstiger als kommerzielle Ferienangebote ausfallen, sondern auch einen "Sinn"-Aspekt haben. So kann man sich unter anderem an einer Umweltschutzaktion auf der griechischen Insel Kalamos beteiligen. Ted Karfakis hat dort das Freiwilligenprogramm "Terra Sylvestris" etabliert. Wer sich darauf einlässt, kann preiswert reisen – und gleichzeitig Gutes tun.