"Ina Müller - laut und leise": Die ARD-Doku zu ihrem 60. Geburtstag

Wer tiefgründige Gespräche, spontane Showeinlagen, mitreißende Songs und guten Humor im deutschen Fernsehen schätzt, kann dafür verschiedene Sendungen einschalten. Oder aber einfach "Inas Nacht", jene unnachahmliche Talkshow, die seit 2007 mit charmanter Beiläufigkeit norddeutschen Witz, Live-Musik und interessante Konversation zu verbinden versteht. Eine allumfassende Form von Unterhaltung, die einst revolutionär Genregrenzen überschritt und fast ausschließlich der Gastgeberin zu verdanken ist: Ina Müller ist Mastermind und Gesicht ihrer Show, als Moderatorin, Sängerin, Entertainerin. Doch wie wurde die auf einem Bauernhof aufgewachsene Norddeutsche zur beliebten Talkerin mit Millionenpublikum? Pünktlich an ihrem 60. Geburtstag lässt das Erste in der Doku "Ina Müller – laut und leise" eine beeindruckende Laufbahn Revue passieren. Gezeigt werden auch die unbekannteren Seiten der vielseitigen Künstlerin.

Geboren 1965, wuchs Ina Müller auf dem Bauernhof ihrer Eltern nahe Bremerhaven auf. Platt ist dort nicht nur das Land, sondern auch die Sprache: Plattdeutsch wurde der blonden Bauerntochter, die mit vier Schwestern groß wurde, als Muttersprache in die Wiege gelegt. Und das Norddeutsche, so zeigt es der einstündige Film von Susanne Gliffe, prägt ihr Leben und ihren Beruf seither. So überrascht es nicht, dass Ina Müllers Karriere auf Sylt begann, wo sie nach ihrer Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin in einer Apotheke arbeitete und zugleich erste Schritte als junge, talentierte Entertainerin wagte. Hier stand sie als Teil des Kabarett-Duos Queen Bee auf der Bühne, bevor sie auch als Solokünstlerin reüssierte – natürlich mit einem Programm auf Platt.