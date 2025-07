"Praxis mit Meerblick - Schwesterherz": Tanja Wedhorn glänzt in der ARD

Hätte sie nicht diese dämliche Dating-Plattform am Hals, die immer wieder mit neuen unsäglichen Abenteuern winkt, Nora Kaminski ( Tanja Wedhorn ) könnte mit ihrem Inselleben auf Rügen voll und ganz zufrieden sein. Ihr freundlicher Unfallgegner Max Jensen (Bernhard Piesk) könnte der Mann ihres Lebens werden, Sohn Kai ist jetzt ein braver Familienvater und examinierter Jurist – und selbst ihr alter Gegner Dr. Heckmann aus der Rügen-Klinik (Patrick Heyn) scheint ihr neuerdings sehr gewogen zu sein. Doch dann bricht sich in der Episode "Schwesterherz" (Regie: Kerstin Ahlrichs, Erstausstrahlung 2022) das Unheil Bahn: Nora bekommt Besuch von ihrer manisch-depressiven Schwester (Tina Amon Amonsen), die sie jahrelang nicht mehr gesehen hat. Franziska ist gegen alle guten Ratschläge Noras resistent.

Weil aber so ein Unterhaltungsfilm am Freitagabend kein Psychiatrie-Lehrbuch ist und Nora Kaminski bekanntlich eine umsichtige Multitasking-Frau, darf binnen 90 Minuten ein Happyend erwartet werden. Die Rügen-Ärztin hat daneben sogar noch Zeit, um einem in schwere Not geratenen Paketausfahrer (Oliver Bröcker) aus der Patsche zu helfen.