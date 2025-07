Henning Krautmacher über seine Zeit nach den Höhnern: "Ich habe meinen Frieden geschlossen"

Im Interview mit der Agentur teleschau sprach der 68-Jährige jetzt offen über seine Zeit nach dem Ausstieg aus der Band. Auslöser für seinen Rückzug war eine ernste private Situation: "Die Krankheit meiner Frau war der Impuls, auch über mein Leben nachzudenken. Was will ich noch? Wie kostbar ist meine Zeit? Ich habe 153 Tage am Krankenbett, in Krankenhäusern gesessen. Ich hätte keinerlei Lust gehabt, mich in dieser Zeit auf der Bühne bejubeln zu lassen."