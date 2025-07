Kaulitz-Brüder schießen gegen Kölner Zoo: "Schämt euch!"

"Am Ende muss ich noch mal was Trauriges sagen, Tom, und noch einmal ein bisschen ernst werden", erklärt Bill Kaulitz in der neuen Podcast-Episode von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Denn in den vergangenen Tagen ging eine Nachricht durch das Netz, die auch die Tokio-Hotel-Stars deutlich aufgewühlt hat.

Der Hintergrund: In der vergangenen Woche wurden im Kölner Zoo zwei Löwenbabys eingeschläfert. Eine Woche nach der Geburt. Der Zoo begründet die Maßnahme damit, dass die Jungtiere von der Mutter nicht angenommen wurden. Denn diese hatte erst kurz vorher neuen Nachwuchs bekommen. Die Entscheidung des Zoos führte deutschlandweit zu heftiger Kritik – und in diese reihten sich Bill und Tom Kaulitz nun ein.

"Ich finde das sowas von problematisch und sowas von furchtbar", macht Bill seinem Ärger lautstark Luft – und bekommt Rückendeckung von Bruder Tom: "Tierparks und Zoos sind grundsätzlich problematisch." Dass die beiden Brüder keine Fans von Zoos sind, haben sie in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich gemacht. So kritisierten sie in früheren Folgen bereits den Nürnberger Zoo heftig für das dort betriebene Delfinarium. Zudem arbeiten sie seit einigen Jahren mit verschiedenen Tierschutzorganisationen zusammen. Mit der IFAW (International Fund for Animal Welfare) starteten sie eine Aufklärungskampagne zum Meeresschutz und auch mit PETA veröffentlichen die Musiker bereits eine gemeinsame Kampagne.

Tom und Bill Kaulitz setzen sich für den Tierschutz ein Bill Kaulitz stört sich im Fall des Kölner Zoos vor allem daran, dass eine erneute Schwangerschaft der Löwin nicht verhindert wurde: "Wenn du dir vorstellst, dass das zugelassen wird, dass die Löwenmama sich vermehrt und sie zur Welt bringt und dann werden die danach umgebracht. Wie bescheuert will man sein? Das macht mich wirklich wahnsinnig wütend!", poltert der 35-Jährige drauflos und wendet sich dann direkt an die Zoo-Betreiber: "An die Verantwortlichen: Schämt euch! Ich finde das so eine Unverschämtheit, das ist so grausam!"

Und auch mit dem Nürnberger Zoo legen sich die Zwillinge in der Episode gleich erneut an. Dort sorgt die geplante Tötung von 20 Pavianen seit Monaten für Schlagzeilen. Der Zoo versuche demnach schon lange, die Population der Paviane kleinzuhalten, doch nun seien zu viele Tiere da, für die es keinen Platz mehr gebe. Bill Kaulitz wirft dem Tierpark Verantwortungslosigkeit vor. Es sei die Aufgabe der Betreiber, die Vermehrung der Tiere zu kontrollieren und so zu planen, dass alle Tiere artgerecht leben können. "Wenn ihr schon die Tiere einsperrt und wenn ihr die schon gefangen und nicht artgerecht haltet (...), dann achtet wenigstens darauf, dass die sich nicht so vermehren, dass ihr die umbringen müsst!", so Kaulitz.

Tom Kaulitz würde sich zudem ein Eingreifen der Politik wünschen und "dass sich jemand mal einschaltet und das verbietet". Doch am Ende sind sich beide Brüder einig: "Es geht natürlich wieder nur ums Geld, es geht natürlich wieder darum, Besucher anzulocken!"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!