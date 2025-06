Bill Kaulitz on Air: Der Tokio Hotel-Frontmann startet am 19. Juni mit seiner eigenen Radioshow bei 1LIVE

Bill Kaulitz hat eine der berühmtesten Stimmen Deutschlands. Bald wird diese nicht nur in seinem Podcast oder in den Songs von Tokio Hotel zu hören sein: Der Sänger geht schon ab 19. Juni mit einer eigenen Radioshow auf Sendung.

Erfahrung in der Unterhaltungsbranche konnte Bill Kaulitz seit dem Durchbruch von Tokio Hotel vor 20 Jahren genug sammeln. Warum also sollte der heute 35-Jährige sich nicht auch mal als Radiomoderator probieren? Das dachten sich wohl Kaulitz und der Radiosender 1LIVE, bei dem am 19. Juni "1LIVE Die Bill Kaulitz Show" Premiere feiert.