"Bella Ciao! – Vom deutschen Soldaten zum Partisan": Infos zur ARTE-Doku über den Zweiten Weltkrieg

Gut 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert ARTE mit einem bemerkenswerten TV-Abend an die schrecklichen Gräuel jener Kriegsjahre. "Bella Ciao! – Vom deutschen Soldaten zum Partisan" heißt eine der Dokumentationen (22.45 Uhr), von Christian Gropper und Carla Ronga gedreht. Im Mittelpunkt stehen deutsche Soldaten, die im Sommer 1944 in Italien kämpfen.

Das Lied vom Partisan, der die Geliebte verlässt, um in den Bergen für die Freiheit zu kämpfen, erklingt glücklicherweise ganz ohne falsches Pathos meist nur in abgewandelter Form im Hintergrund. Es war ein hochriskantes Versteckspiel, was da ab Sommer 1943 in Italien ablief – der Entschluss, als Partisan gegen Faschisten und Nazis zu kämpfen. Für deutsche Soldaten, die sich angesichts von willkürlichen Massakern an der italienischen Bevölkerung nach wochenlangen Begegnungen den Partisanen anschlossen, war die Entscheidung doppelt schwer. Es drohte die Erschießung im Fall der Entdeckung.