Aus Breisgau: "And Just Like That"-Star Nicole Ari Parker spricht Deutsch aus privaten Grund

New York, Mode, Freundschaft und das ganz normale Chaos des Lebens: Die US-Serie "And Just Like That" (zu sehen bei Sky und WOW) ist mit Staffel drei endlich zurück auf den Fernsehbildschirmen. Neben den altbekannten Charakteren Carrie, Miranda und Charlotte haben sich längst auch andere Frauen fest ins Herz der TV-Fans gespielt. Eine von ihnen ist Lisa Todd Wexley, gespielt von Nicole Ari Parker.

Die 54-Jährige, bekannt aus Dramen wie "Soul Food" und "Chicago P.D.", bringt in der "Sex and the City"-Fortsetzung nicht nur Glanz, sondern auch Tiefe in den Big Apple. Als Dokumentarfilmerin, Mutter, Ehefrau und Society-Lady jongliert Lisa scheinbar mühelos ein Leben auf der Überholspur – doch in der neuen Staffel bröckelt die perfekte Fassade erstmals spürbar.

"Sie hat mich daran erinnert, dass man sich auch im Alltag etwas gönnen darf" Im aktuellen Gespräch mit der Agentur teleschau zeigte sich Nicole Ari Parker erstaunlich nahbar und überraschte schon beim ersten Satz mit einem charmanten "Guten Tag!" – auf Deutsch. Kein Wunder, immerhin stammt Parkers Mann Borisn Kodjoe ursprünglich aus dem beschaulichen Örtchen Gundelfingen. "Wir feiern morgen unseren 20. Hochzeitstag", erklärte die Schauspielerin stolz. Sie ergänzte, dass sie zwischen ihrem Leben und dem ihrer Serienfigur Lisa mittlerweile viele Parallelen entdecke, denn: "Ich habe zwei Kinder, zwei Hunde – genau dieser Teil von Lisas Leben war für mich ein Kinderspiel."

Die Ähnlichkeit zwischen Rolle und Realität half der 54-Jährigen, Lisa mit einer beeindruckenden Leichtigkeit zu spielen – auch wenn nicht jeder Drehtag ein Spaziergang war. Nicole Ari Parker gabt lachend zu: "Ich musste lernen, wie man mit einer riesigen Tasche, Sonnenbrille und opulentem Schmuck ganz selbstverständlich wirkt – denn für Lisa ist das eben Alltag. Sie trägt das, wenn sie ihre Kinder von der Schule abholt. Anfangs war das eine Herausforderung – besonders in der ersten Staffel. Aber in der dritten hatte ich den Dreh raus." Ein Fakt, der der Schauspielerin auch privat die Augen geöffnet hat, denn: "Lisa hebt sich ihre schönsten Sachen nicht für besondere Anlässe auf. (...) Sie hat mich daran erinnert, dass man sich auch im Alltag etwas gönnen darf."

Für Nicole Ari Parker ist die Arbeit am Set von "And Just Like That" daher nicht nur beruflich, sondern auch auf persönlicher Ebene ein großer Gewinn – und das aus mehreren Gründen. Parker ist seit über 30 Jahren eng mit Co-Star Sarita Choudhury befreundet. Eine Verbindung, die selbst auf der Leinwand zu spüren ist. Was ihre Freundschaften über all die Jahre zusammengehalten hat? "Ehrlichkeit, Humor und Akzeptanz. Und das Wichtigste: Wir lachen viel. Sogar, wenn wir gleichzeitig weinen", berichtet die 54-Jährige.

