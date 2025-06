Dakota Johnson: Fifty Shades of Grey-Star macht pikantes Rache-Geständnis

Es klingt unglaublich, ist aber tatsächlich möglich: Sich an Menschen zu rächen, in dem man ihnen Tierfäkalien schickt. Von diesem "Service" machte Dakota Johnson einst Gebrauch: "Man kann wirklich jede Sorte und jede Menge bestellen", verriet der "50 Shades of Grey"-Star gegenüber "Entertainment Weekly". Sie selbst habe eine Ladung Gorilla-Kot an den Ex-Freund einer Freundin vor dessen Haustür liefern lassen.