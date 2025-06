"Eine italienische Sommernacht": Giovanni Zarella streicht Auftaktkonzert aus wirtschaftlichen Gründen ersatzlos

Eigentlich wollte Giovanni Zarrella am kommenden Freitag in Greifswald den Auftakt seiner Sommer-Tour feiern. Unter dem Titel "Eine italienische Sommernacht" wollte der beliebte Sänger und Moderator seine Fans bei einer Reihe von Open-Air-Konzerten verzaubern. Doch aus dem ersten Konzert wird nichts: Der Termin wurde gestrichen – ohne Ersatz, wie die "Ostsee Zeitung" berichtet.

Veranstalter Roxx Events informierte das Publikum über Facebook: Das Konzert am Freitag sei "ersatzlos abgesagt" worden. Der Grund: Die Kosten seien zu hoch gewesen, eine Umsetzung der Veranstaltung sei "wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll". Auch ein weiteres Musik-Event, das am darauffolgenden Samstag stattfinden sollte, wurde storniert.

Enttäuschte Fans: "Wir hatten schon alles gebucht"

Die plötzliche Absage sorgt bei Zarrellas Fangemeinde für Frust. Auf dem Instagram-Account des Künstlers häufen sich die enttäuschten Stimmen. "Oh nein, ich hatte mich schon so darauf gefreut", schreibt eine Nutzerin. In einem anderen Kommentar heißt es: "Ich habe die Tickets zum Geburtstag verschenkt." Eine weitere Followerin berichtet: "Wir hatten das Wochenende schon gebucht, jetzt müssen wir alles umplanen."