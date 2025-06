"Love Scam": Sky Original Doku-Serie lässt Opfer einer wahren Begebenheit zu Wort kommen

Ein charmanter Fremder, ein scheinbar perfekter Partner und am Ende ein Scherbenhaufen aus Lügen und emotionalem Verrat: Die neue Sky Original Doku-Serie "Love Scam" deckt auf, wie ein raffinierter Betrüger das Vertrauen seiner Opfer missbrauchte.

"Scam"! – Eigentlich ein Begriff, den man aus dem Internet kennt. Er bedeutet so viel wie "Betrug, Abzocke oder Täuschung" und steht für eine virtuelle Gefahr, scheinbar weit entfernt. Doch was geschieht, wenn der Scammer plötzlich nicht mehr nur virtuell und auf dem Bildschirm existiert, sondern Teil des eigenen Lebens wird? Noch schlimmer: Was, wenn man einem solchen Betrüger längst sein Vertrauen geschenkt hat – sein Herz und vielleicht sogar sein ganzes Geld? "Love Scam – Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs", die neue dreiteilige Sky Original Doku-Serie (Donnerstag, 5. Juni bei Sky und auf dem Streaming-Service WOW streamen, am selben Tag um 21 Uhr auf Sky Crime abrufbar) erzählt die wahre Geschichte von einem Mann, der nicht nur einige Herzen brach, sondern auch ganze Existenzen erschütterte. Das erste Mal sprechen die Opfer vor der Kamera über den Betrug. Regie führt Nils Bökamp.

Die Sky Original Doku-Serie arbeitet mit nachgestellten Szenen sowie mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. So werden der Schutz der Beteiligten, ihre Privatsphäre und das Recht auf Resozialisierung gewahrt. Dennoch entsteht auch ein authentischer und ergreifender Eindruck der wahren Geschichte hinter "Love Scam".

Schauspieler Matthias Rödder vertraute Täter über Jahre "Er war mega witzig, charmant. Er hat sich großartig in die Clique integrieren können", erzählt ein Opfer über Dennis W. (der Name wurde von Sky für die Dokumentation geändert). Über Jahre hinweg trieb der angebliche Anwalt im Kölner Nachtleben sein Unwesen. Erst versuchte er, das Vertrauen etlicher Männer zu gewinnen, um diese dann um ihr Geld zu betrügen.

Was wie ein schlechter Traum klingt, ist unter anderem die Wirklichkeit von Matthias Rödder geworden. Er wurde ein Opfer der Betrugsmasche von Dennis W., dem er vier Jahre lang vertraut hatte. Die beiden führten sogar eine Beziehung. Der Schauspieler und Sänger ist bekannt aus Serien wie "Lindenstraße", "GZSZ" oder auch "112 – Sie retten dein Leben".

"Der Retter, der für alles eine Lösung hatte" Der Betrüger gab sich ihm und anderen gegenüber als erfolgreicher Anwalt aus, er habe mit seiner charismatischen Art sofort das Herz der Menschen erobert, heißt es im Film. Auch wenn die Freunde und Familien der Opfer mit der Zeit Verdacht schöpften und versuchten ihre Liebsten zu schützen, ließen diese sich nicht aus ihrer Traumwelt wecken. "Der war halt verliebt. Für ihn war das der Retter, der für alles eine Lösung hatte", berichtet eine Freundin des Opfers. In der Sky Original Doku-Serie spricht Matthias Rödder darüber, wie der Betrüger in sein Leben trat und wie er sich über vier Jahre lang von ihm abhängig machte.

Unter dem Vorwand, seine Opfer juristisch unterstützen zu wollen, ließ Dennis W. sich von ihnen Generalvollmachten ausstellen. Damit verschaffte er sich Zugriff auf persönliche Daten und Bankkonten und forderte zusätzlich Geld für seine vermeintliche Hilfe. In Wahrheit aber belog und manipulierte er seine Opfer von Anfang an. So lieh Matthias Rödder ihm unter anderem 15.000 Euro. Das Geld war für den Kauf eines Pferdes bestimmt.

Doch nicht nur Matthias Rödder spricht über Dennis W., auch andere Opfer melden sich erstmals vor der Kamera zu Wort.

Es kann jeden treffen "Mir würde so etwas nie passieren" – dieser Gedanke kommt vielen, wenn sie sich mit dem Thema Scam beschäftigen. Auch Regisseur und Autor Nils Bökamp hatte anfangs ähnliche Gedanken zu dem Fall: "Ich habe das erste Mal über diesen Fall in einer Zeitung gelesen und schnell kommt der Impuls auf, dass man sich fragt, wie man so etwas nicht merken kann. Diese Ausgangsposition hat uns fasziniert und in der Recherche war sie der Motor. Je tiefer wir in die Geschichte und die Vergangenheit von Dennis W. eingetaucht sind, desto mehr wurde für uns alle erkennbar, dass wirklich jeder auf einen solchen Menschen hereinfallen kann."

"Love Scam" zeigt, wie solche Betrugsmaschen funktionieren und warum es so wichtig ist, darüber aufzuklären. Nur wenn möglichst viele Menschen Bescheid wissen, kann man Scammern etwas entgegensetzen. Klar ist auch: Die Schuld tragen nie die Opfer. Das weiß auch Filmemacher Nils Bökamp: "Kein anderer muss sich dafür schämen als der Täter selbst. Was bleibt von seinem Schein? Er ist allein, er wurde verurteilt, und er war nie er selbst." Er ist überzeugt, was in der Doku erzählt wird, ist "eine moderne Geschichte, die jeden berühren wird".

Dennis W. wurde rechtskräftig verurteilt und legte Revision ein. Eine Haftstrafe im Gefängnis musste er dennoch antreten.

