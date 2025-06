Heftige Szenen in "Markus Lanz"-Sendung

Für viele Zuschauer ist Markus Lanz ein charmanter Journalist, der auch als Schwiegermutterliebling durchgeht, bei anderen löst der 56-Jährige gereizte Gefühle aus. Seit Mitte der 90er Jahre prägt der Moderator die deutsche Fernsehlandschaft erheblich mit. Seine gleichnamige Talksendung sorgte bereits für heftige Skandale, emotionale Ausbrüche und Momente, die TV-Geschichte schrieben.

Seit 2008 geht Markus Lanz mit seiner Talksendung mehrmals wöchentlich im ZDF auf Sendung. Hochrangige Politiker und große Stars gehören zu den Gästen des gebürtigen Südtirolers. Der 56-Jährige gehört mittlerweile zu den Spitzenverdienern im ZDF. Für das Jahr 2025 erhält Markus Lanz ein Honorar von 2 Millionen Euro. Mit seinem Moderationsstil gerät der Journalist immer wieder in die Kritik. Oft wird ihm vorgehalten, seine Gäste nicht ausreden zu lassen oder diese mit bohrenden Fragen in eine Ecke drängen zu wollen. Doch Markus Lanz löste mit einigen seiner Sendungen nicht nur Kritik aus, sondern es kochten auch die Emotionen hoch.

Helmut Berger pöbelt und greift Gast in den Schritt Helmut Berger lieferte 2012 einen Auftritt bei Markus Lanz ab, der wohl jedem, der es im TV gesehen hat, im Gedächtnis bleiben wird. Der 2023 verstorbene Schauspieler war bekannt für seine Eskapaden, speziellen Auftritte und erotischen Abenteuern, zu denen auch Mick Jagger gehören soll. Das zeigte er auch, als er im Alter von 65 Jahren zu Gast in der Talkshow war. Zwischendurch wirkte Helmut Berger immer wieder geistesabwesend und es sah so aus, als würde er kurzzeitig sogar eingeschlafen sein. Doch das war nur ein kurzer Moment, in dem der einst "schönste Mann" ruhig war. Ansonsten pöbelte er. Ebenfalls zu Gast war die Sängerin Jasmin Wagner, auch bekannt als Blümchen. Als Markus Lanz anerkennend über ihre 30 Millionen verkauften Tonträger sprach, reagierte Berger nur zynisch: „Ja und? Lady Gaga 150.000 Millionen“. Doch Helmut Berger hörte nicht auf mit der Unfreundlichkeit und fragte die Sängerin: „Warum sind Sie heute so einfach angezogen?“. Jasmin Wagner entgegnete dem Schauspieler mit einem einfachen, müden Lächeln.

Jörn Knör war ebenfalls zu Gast in der Sendung. Auch er bekam es mit Helmut Berger zu tun. Nach einem kurzen verbalen Hin und Her griff Helmut Berger dem Komiker in den Schritt. Markus Lanz konnte auch nach dem Ende der Sendung nicht fassen, was sich da gerade im Studio abgespielt hatte und kommentierte: „Ein Wahnsinn! Ich habe mir die Sendung heute irgendwie anders vorgestellt.“

Markus Lanz wird gegenüber Sarah Wagenknecht unprofessionell Zu einem handfesten Skandal wurde die Ausgabe 2014 mit Sarah Wagenknecht. In dem Jahr ging die Große Koalition an den Start. Doch statt eines politischen Dialogs zeigte sich Markus Lanz von einer unprofessionellen Seite. Der Moderator ließ Sarah Wagenknecht nicht ausreden und bombardierte sie mit Fragen. Es kam kein Gespräch zustande, da Markus Lanz ständig unterbrach, übertrieben agierte und die Unterhaltung störte. Dabei feuerte er zahlreiche Fragen wie beispielsweise „Finden Sie Europa gut?“, „Warum haben Sie's nicht anders formuliert?" oder „Was verdient man im Europäischen Parlament?“ ab, ohne eine Antwort hören zu wollen.

Diese Moderation hatte für Markus Lanz Konsequenzen. Zuschauer starteten eine Petition und forderten die Entlassung von Markus Lanz. Mehr als 230.000 Menschen unterschrieben das Protest-Papier. Der ZDF-Talker sah ein, Fehler gemacht zu haben und erklärte: "Wenn das energische Nachfragen zu rustikal und sogar persönlich war, dann bedaure ich das". Zudem entschuldigte er sich in einem längeren Telefonat bei Sarah Wagenknecht, die diese annahm. Die Petition verlief ins Leere.

Til Schweiger mit emotionalem Ausbruch Zu den Klassikern der besonderen Momente in der "Lanz"-Talkshow gehört der emotionale Ausbruch von Til Schweiger. 2011 war der Schauspieler Gast in der ZDF-Sendung. Es ging um härtere Strafen für Sexualtäter. Dabei steigerte sich der gebürtige Freiburger immer weiter in das Thema rein. Irgendwann war Til Schweiger so emotionsgeladen, dass er den Tränen nahe und kaum mehr zu stoppen war. Der Schauspieler fluchte lautstark: „Das ist dieses deutsche Gutmenschentum, das mich so ankotzt … Du kannst heute jemanden vergewaltigen – das gibt es, sorry, aber das ist so, das weiß ich, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt – du kannst jemanden vergewaltigen, kriegst Bewährung und kannst es wieder tun. Das ist so beschissen in diesem Land!“.

"Dschungelcamp" bringt Schauspielerin zum Ausrasten In einer "Lanz"-Ausgabe gerieten 2013 die Gäste aneinander. Schauspielerin Katrin Sass wurde rasend und ausfallend wegen Ex-Dschungelcamp-Bewohner Peer Kusmagk, der ebenfalls Teil der Talkshow war. Das RTL-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ regte die Schauspielerin im höchsten Maße auf, auch weil das "Dschungelcamp" am selben Tag für den Grimme-Preis nominiert wurde. "Denken Sie doch an ihr Herz", versuchte Markus Lanz sie noch zu beruhigen, doch das war ein schwieriges Unterfangen. Als Peer Kusmagk erklärte, er sei „erhobenem Hauptes“ aus dem "Dschungelcamp" gegangen, schimpfte der "Goodbye Lenin"-Star: „Ich fresse Schwänze, aber mit erhobenen Hauptes" und bezeichnete ihn als "Abzocker".

Markus Lanz verhindert, dass Studio Gast den Raum verlässt Als 2009 Michael Wendler zu Gast bei Markus Lanz war, wurde die Diskussion schnell hitzig. Als ein Einspieler über den umstrittenen Sänger gezeigt wurde, verlor Wendler die Nerven. Das Video brachte den Sänger so sehr in Rage, dass er das Studio verlassen wollte. "Ich sagte ihm: 'Passen Sie auf, wenn Sie jetzt aufstehen und gehen, würde ich mich sehr freuen, dann haben wir morgen einen Skandal, dann kennt uns jeder. Aber ich persönlich – wenn ich ihr Manager wäre – würde ich Ihnen das nicht raten.' Dann ist er sitzen geblieben", soll Markus Lanz dem Sänger geraten hat, wie Bild berichtet. Somit wurde die Sendung mit Michael Wendler nicht zum Skandal und verlief weitgehend unauffällig.