Stephanie Brungs: Moderatorin spricht erstmals über schockierende Krebsdiagnose kurz nach ihrer Hochzeit

Seit fast sechs Jahren ist die Moderatorin Stephanie Brungs mit ihrem Mann, dem SAT.1-Moderator Christian Wackert, verheiratet. Im August 2019 gaben sich die beiden auf Hawaii das Ja-Wort. Der Start in ihren neuen Lebensabschnitt war damals allerdings jäh von einer traurigen Nachricht überschattet worden: Brungs erhielt wenige Wochen nach der Trauung die Diagnose Krebs, wie sie nun bekannt gab.

"Heute teile ich etwas sehr Persönliches mit euch", schreibt die 36-Jährige auf dem sozialen Netzwerk Instagram zu einer Reihe von Clips, die sie und Wackert offenbar bei ihrer Trauung an einem Strand auf Hawaii zeigen. "Nur wenige Wochen nach unserer traumhaften Hochzeit auf Hawaii wurde bei mir Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert."

Brungs' Follower zeigen sich schockiert über die Nachricht, drücken der Moderatorin aber auch ihre Sympathien aus. "Du bist einfach der Wahnsinn!", schreibt eine Nutzerin. "So eine tolle starke Frau mit soviel Ausstrahlung und Persönlichkeit. Alles liebe für dich ... für euch".

Viele User bewundern Brungs für die Entscheidung, ihre Erkrankung publik zu machen. "So mutig, das du es dich trotzdem traust darüber zu sprechen ", heißt es in einem Kommentar. In einem weiteren ist zu lesen: "Super, dass du es teilst. Du bist eine starke Frau."