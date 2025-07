Trauer um "Tatsächlich ... Liebe"-Star Joanna Bacon - Tod mit 72 Jahren

Bacon sei am 15. Juli beerdigt worden, hieß es in einer Erklärung der britischen Harlow Theatre Company (HTC): Sie sei "nach einem kurzen und tapferen Kampf gegen den Krebs verstorben", teilte die Theatergruppe mit. "Viele unserer Mitglieder werden sich an Jo und ihre Naturgewalt, ihren Witz, ihren Spaß, ihre Leidenschaft und ihr natürliches Talent als Schauspielerin erinnern."

"Kritisches Auge und Leidenschaft für das Theater" Bacon zählte 1978 zu den Gründungsmitgliedern der Theatergruppe und stand in zahlreichen Stücken auf der Bühne. Im Fernsehen war die Schauspielerin unter anderem in der BBC-Seifenoper "EastEnders" zu sehen. Darüber hinaus trat sie in zahlreichen britischen Serienklassikern auf, darunter "Casualty", "The Bill", "A Touch of Frost", "Little Britain" und "New Tricks".

Eine markante Rolle übernahm Bacon zudem in der Comedy-Dramaserie "Breeders", in der sie die Mutter der von Martin Freeman dargestellten Hauptfigur verkörperte. Auf der großen Leinwand war sie neben "Tatsächlich ... Liebe" im Biopic "A Quiet Passion – Das Leben der Emily Dickinson" (2016) zu sehen, zuletzt stand sie 2024 für die Serie "Moonflower Murders" vor der Kamera.

"Jo wird schmerzlich vermisst und in guter Erinnerung bleiben", hieß es in der Erklärung weiter. Sie habe stets viele der Produktionen der Theatergruppe besucht: "Sie ließ sich mit einem Notizbuch in der ersten Reihe nieder und beobachtete mit einem kritischen Auge und ihrer Leidenschaft für das Theater. Sie vergaß nie, unsere Arbeit zu loben. Thank you, Jo. RIP Darling!"

