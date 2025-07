„Ich hätte nie gedacht, dass es mich betrifft“ – Vanessa Mai über Krebsvorstufe

Mit ihren Auftritten und regelmäßigen Konzerten bereitet Vanessa Mai ihren Fans gute Laune und unvergessliche Momente. Doch nun schockiert die Sängerin, die seit 2017 mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Schlagerstar Andrea Berg verheiratet ist, mit einer Nachricht, die tief berührt: Bei ihr wurde vor etwa zwei Jahren eine Vorstufe von Krebs diagnostiziert, die durch HPV ausgelöst wurde. Die sonst so fröhlich wirkende Künstlerin zeigt sich nun von ihrer verletzlichen und ernsten Seite, um andere Menschen zur Vorsorge zu motivieren und darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig dieses Thema ist.

Bewegende Videobotschaft der Sängerin

In einem berührenden und ernsten Videostatement auf ihrem Instagramaccount macht sie ihre schockierende Diagnose öffentlich. Zu dem Video schreibt sie: „Einige von euch wissen das eventuell noch nicht über mich, aber vor ungefähr zwei Jahren wurde bei mir eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert.“ In der Videobotschaft richtet sie ihre Worte direkt an ihre 1,2 Millionen Follower: „Ich hätte nie gedacht, dass es mich betrifft, bis bei mir eine Krebsvorstufe festgestellt wurde.“ Zurückzuführen war diese Krebsvorstufe auf eine Infektion mit den humanen Papillomaviren (HPV). Als sexuell aktiver Mensch, wie sie selbst einer sei, würden sich die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens mit HPV infizieren. Vanessa Mai gehörte dazu.