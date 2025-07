Neue DSDS-Jury: Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück suchen den Superstar

In einem RTL-Video kündigt Bohlen an, dass "alles umgedreht" werde: "Wir werden euch total überraschen, das verspreche ich euch." Das ganze Konzept sei "wirklich neu", so der 71-Jährige. Was das im Detail bedeutet, ist bislang noch nicht bekannt. Fest steht aber bereits, dass die neue Staffel im Frühjahr 2026 ausgestrahlt wird – sowohl im linearen Fernsehen bei RTL als auch vorab auf RTL+.

Der Pop-Titan setzt auf Bushido und Isi Glück

Für Bushido ist DSDS kein völliges Neuland: Der Rapper war schon beim Finale der letzten Staffel als musikalischer Gast beteiligt. Nun setzt er sich erstmals auch ans Jury-Pult. "DSDS hat Generationen geprägt – wir alle erinnern uns an diese Momente, die ins Herz gegangen sind. Oder einfach an coole und skurrile Typen. Jetzt selbst Teil dieser Jury zu sein, ist für mich mehr als nur Show. Es ist eine Ehre. In einer Zeit, in der sich alles schnell verändert, will ich helfen, echte Stimmen zu finden", sagt der 46-Jährige dazu.