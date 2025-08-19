Rainer Holbe mit 85 Jahren gestorben: Diese Shows machten ihn berühmt

Rainer Holbe prägte die deutsche Fernsehlandschaft der 70er und 80er Jahre. Jetzt ist der ehemalige Moderator im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur.

Als Moderator der "Starparade" war Rainer Holbe das Gesicht einer der beliebtesten ZDF-Sendungen der 70er Jahre. Das Format wurde von 1968 bis 1980 – anfangs noch in Schwarz-Weiß – ausgestrahlt und lockte Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die TV-Bildschirme.

Diese Formate moderierte Rainer Holbe! Damit nicht genug war er beim Privatsender RTL, der damals noch RTLplus hieß, einer der Macher der ersten Stunde. 1987 ging RTL mit dem damals in Deutschland noch unbekannten Format des Frühstücksfernsehens auf Sendung und Holbe wurde für viele Jahre zu dessen Aushängeschild.

"Als am 9. November 1989 die Mauer in Berlin gefallen war, haben wir als erster Fernsehsender am nächsten Morgen live aus Berlin berichtet", erinnerte sich Holbe 2020 in einem Interview der "Frankfurter Rundschau", für die er selbst einst geschrieben hatte.

Außerdem moderierte der Journalist die RTL-Talkshow "Die Woche" und ging in dem RTL-Format "Unglaubliche Geschichten" sowie in der Sat.1-Sendung "Phantastische Phänomene" paranormalen Ereignissen auf die Spur.

