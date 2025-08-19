Home News Star-News

Rainer Holbe mit 85 Jahren gestorben: Diese Shows machten ihn berühmt

Trauer um TV-Ikone

Trauriger Abschied: "Starparade"-Moderator Rainer Holbe ist tot

19.08.2025, 10.26 Uhr
Rainer Holbe, das Gesicht der "Starparade", prägte die deutsche TV-Landschaft der 70er und 80er Jahre. Nach seinem Tod im Alter von 85 Jahren erinnern wir an seine bedeutendsten Stationen bei ZDF und RTL.
Rainer Holbe
Rainer Holbe ist im Alter von 85 Jahren gestorben.  Fotoquelle: IMAGO / brennweiteffm

Rainer Holbe prägte die deutsche Fernsehlandschaft der 70er und 80er Jahre. Jetzt ist der ehemalige Moderator im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur.

Als Moderator der "Starparade" war Rainer Holbe das Gesicht einer der beliebtesten ZDF-Sendungen der 70er Jahre. Das Format wurde von 1968 bis 1980 – anfangs noch in Schwarz-Weiß – ausgestrahlt und lockte Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die TV-Bildschirme.

Diese Formate moderierte Rainer Holbe!

Damit nicht genug war er beim Privatsender RTL, der damals noch RTLplus hieß, einer der Macher der ersten Stunde. 1987 ging RTL mit dem damals in Deutschland noch unbekannten Format des Frühstücksfernsehens auf Sendung und Holbe wurde für viele Jahre zu dessen Aushängeschild.

Derzeit beliebt:
>>SAT.1-Show: Patricia Blanco spricht über Familienstreit mit Roberto Blanco
>>Schlagersängerin Antonja sagt alle Auftritte ab: Das ist der traurige Grund
>>Endlich ist es raus: Diese Paare ziehen in das Sommerhaus ein
>>"Let's Dance"-Pannen, heimlicher Kuss: Evelyn Burdecki erzählt alles!

"Als am 9. November 1989 die Mauer in Berlin gefallen war, haben wir als erster Fernsehsender am nächsten Morgen live aus Berlin berichtet", erinnerte sich Holbe 2020 in einem Interview der "Frankfurter Rundschau", für die er selbst einst geschrieben hatte.

Emotionales Geständnis: Patricia Blanco über das Verhältnis zu Vater Roberto
In der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" spricht Patricia Blanco offen über ihren langjährigen Konflikt mit Vater Roberto und ihren Weg zur Versöhnung.
Familienkonflikt
Patricia Blanco

Außerdem moderierte der Journalist die RTL-Talkshow "Die Woche" und ging in dem RTL-Format "Unglaubliche Geschichten" sowie in der Sat.1-Sendung "Phantastische Phänomene" paranormalen Ereignissen auf die Spur.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit
"Mels Block"
Caro Cult im Interview
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"
Frida Kahlo: Die unsterbliche Künstlerin
"Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo"
Giganten der Kunst: Frida Kahlo
Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
Trauer um Jackie Bezos
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
ARD-Doku enthüllt: Felix Brychs überraschendes Geständnis
Schiedsrichter-Doku
Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter