"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler: Das ist ihr Glücksgeheimnis

Seit über 40 Jahren steht Karin Thaler vor der Kamera. Seit stolzen 25 Jahren gehört sie als Marie Hofer fest zum Inventar der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" (neue Folgen ab 7. Oktober, immer dienstags, 19.25 Uhr). Im Interview mit der Agentur teleschau blickt die 60-Jährige jetzt nicht nur auf ihre Karriere zurück, sondern sie erzählt auch, wie sie ihr persönliches Glück gefunden hat und welche Rolle ihr Körperbewusstsein dabei spielt.

Schauspielerin Karin Thaler war schon immer "überzeugt" von sich selbst und hat sich "nie verglichen". Doch woher nimmt man so viel Gelassenheit nach vier Jahrzehnten im Showgeschäft? Die Antwort ist für sie ganz klar: "Ich lebe nach meinen vier Ds", verrät die Münchnerin der prisma: "Disziplin, Dankbarkeit, Demut und Durchhaltevermögen." – Eigenschaften, die ihr Halt gäben und die sie mit einer positiven Grundhaltung verbinde. "Ich bin belastbar, meistens positiv", sagt sie. Karin Thaler macht einfach ihr "Ding". Sie versichert: "Ich wache morgens auf und bin glücklich – warum, das weiß ich gar nicht immer so genau."

"Auch der Humor wird besser" Doch das Älterwerden sei im Schauspielgeschäft nicht frei von Problemen. "Seit ein paar Jahren" bekomme sie weniger Angebote, sagt Thaler offen. "Für eine Oma bin ich zu jung, für eine Mutter zu alt, und ich bin auch kein Objekt der Begierde mehr." Momentan falle sie deshalb in "kein klares Rollenbild".

Mit ihrem Frausein aber hat Karin Thaler längst ihren Frieden geschlossen. Mehr noch: Sie genießt es. "Seit zehn Jahren erlebe ich meine besten Jahre. Von 40 bis 50 war's schon gut, aber ab 50 – da kam echte Gelassenheit. Ich liebe mich viel mehr, strahle das auch aus, ohne das forciert zu haben." Dieses neue Selbstbewusstsein sei etwas, das "einfach mit dem Alter" komme. Und: "Auch der Humor wird besser." Was sie damit meint? "So ein leichter schwarzer Humor, gerade unter Freundinnen, das ist herrlich. Ich möchte nicht mehr jünger sein", betont die Schauspielerin im teleschau-Interview.

"Mich selbst lieben, ist meine Devise" An die jüngere Generation im Business richtet sie einen besonderen Rat: "Selbstliebe und Selbstfürsorge." Dazu gehöre auch, sich bewusst "etwas Gutes" zu tun – "wenn es finanziell möglich" ist. Ob mit "gutem Essen oder einem schönen Kleid": kleine Belohnungen stärken das Selbstwertgefühl. Ihr eigenes Lebensmotto fasst die Schauspielerin schlicht zusammen: "Mich selbst lieben, ist meine Devise."