Home News TV-News

Neue Völler-Doku zeigt die Fußball-Ikone privat

Großer Star

Neue Völler-Doku zeigt die Fußball-Ikone privat

03.10.2025, 10.38 Uhr
Die neue Sky-Doku "Rudi Völler – Es gibt nur einen" gibt Einblicke in das private Leben des beliebten Fußballers und zeigt seine charmante Seite.
Rudi Völler - Es gibt nur einen
Rudi Völler und seine aus Rom stammende Frau Sabrina sind seit 35 Jahren ein Paar.  Fotoquelle: Sky/Banijay Productions Germany
Rudi Völler - Es gibt nur einen
Liebevoll traditionelle Röllenverteilung im Hause Völler: Der Weltmeister von 1990 schaut mit seinen drei Söhnen aus zwei Ehen gebannt auf den Fernseher. Dort läuft natürlich Fußball. Parallel bereiten "die Frauen" in der Küche das Essen vor.  Fotoquelle: Sky/Banijay Productions Germany
Rudi Völler - Es gibt nur einen
Sabrina Völler hat ihren deutschen Mann, den sie in Rom Rudolfo nannte und danach Rudolf, in ihrer Heimatstadt Rom kennengelernt. Rudi nannte sie ihn nie, sagt sie, da dies in Italien eher ein Name für einen Hund sei. Rudi Völler spielte von 1987 bis 1992 für AS Rom.  Fotoquelle: © Sky/Banijay Productions Germany
Rudi Völler - Es gibt nur einen
Die Lamboystraße in Hanau. Rudi Völler zeigt auf die Wohnung, in der er aufgewachsen ist. Die Eltern und der deutlich ältere Bruder sind bereits verstorben. Kurz nach dieser Szene gibt es Rudi-Rufe von der nahen Durchgangsstraße: "Hanauer Bub" wird aus dem Auto liebevoll gegrölt.  Fotoquelle: © Sky/Banijay Productions Germany

Der Fußballer, Trainer und Manager Rudi Völler war während seiner fast 50-jährigen Karriere stets äußerst populär. Obwohl er nur wenig von seinem Privatleben preisgab. Mit dem Dokumentarfilm "Rudi Völler – Es gibt nur einen" ändert sich das. Man erlebt einen der populärsten Deutschen sehr persönlich.

Der heimlich Star der Doku, die bei Sky passenderweise am Nationalfeiertag erschienen ist, heißt Sabrina Völler. Charmant offen spricht sie über die Beziehung zu ihrem Mann und die gemeinsamen 35 Jahre. Zum Beispiel, dass sie den Namen Rudi, als sie den Fußballspieler in ihrer Heimatstadt Rom kennenlernte, auf keinen Fall so nennen konnte wie es alle anderen Taten. "In Italien ist Rudi eher ein Name für einen Hund", lacht sie. Während der Jahre in Rom war er Rudolfo für sie, später dann Rudolf.

Eine Tochter brachte Sabrina aus einer früheren Beziehung mit, Rudi jeweils eine Tochter und einen Sohn aus erster Ehe. Zwei Söhne hat das deutsch-italienische Paar gemeinsam. Im Rahmen der Homestory-Szenen wird man Zeuge einer liebevoll traditionellen Rollenverteilung im Hause Völler: Der Weltmeister fragt in der Küche "Kann ich was helfen?" – sagt aber gleich hinterher, dass er außer Tischdecken nichts beherrscht.

Derzeit beliebt:
>>"3 1/2 Stunden": Im Westen bleiben – oder in den Osten fahren?
>>"Am Puls mit Mitri Sirin": War es das bald mit der Meinungsfreiheit?
>>"Die Unbeugsamen 2": DDR-Frauen im Fokus der Doku auf 3sat
>>Zwei Jahre nach Hamas-Überfall: TV-Doku rekonstruiert den 7. Oktober

Beim Besuch in Hanau schallen "Rudi"-Rufe aus einem Autofenster

Da schaut man, während Frau und Ziehtochter in der Küche die Pasta vorbereiten, doch lieber mit den Söhnen gebannt Fußball im Wohnzimmer. Selbst das kann man Völler nicht übelnehmen. Die Dinge sind eben so, wie sie sind. Dafür gibt es Liebe und Wertschätzung für alle. Die Methode Rudi Völler.

Bezeichnend für den Charakter und die Popularität Völlers, der nur beim aktiven Sport und natürlich bei der berühmten Wutrede vor Waldemar Hartmann nach wiederholter Kritik am Spielstil seiner Nationalmannschaft 2003 die Fassung verlor: Rudi Völler ist es ungeheuer wichtig, alle Menschen, mit denen er zu tun hat, mitzunehmen.

In einer Szene des Films steht Rudi Völler, aus einfachen Verhältnissen kommend, vor dem Haus im Hanauer Stadtteil Lamboy, in dem er aufgewachsen ist. Während er mit einer Frau und ihrem kleinen Sohn spricht, die heute in jenem Haus wohnen, gibt es "Rudi"-Rufe aus einem Autofenster von der nahen Durchgangsverkehrstrasse: "Hanauer Bub" wird da liebevoll gegrölt. Natürlich kommt auch hier eine winkende Dankesgeste vonseiten Völlers.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Streaming-Tipps der Woche: Leidende Männer und ein mutiger Alltagsheld
Highlights
"Alphamännchen"
So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris
Sky-Doku
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Einzigartiger Einblick
Rudi Völler - Es gibt nur einen
Putins Macht: Wie Mafia und Geheimdienste sein Imperium schufen
"Terra X History: Der Pate von St. Petersburg – Putins Aufstieg zur Macht"
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Bernhard Langer: Eine Golflegende im Portrait
Dokumentation bei MagentaTV
Bernhard Langer - Der ewige Champion
"Europas Ingenieurskunst": Spektakuläre Bauwerke in neuer Doku
Deutsche Erstausstrahlung
Europas Ingenieurskunst
ARD-Doku: Alles über Zahnmedizin und Kieferorthopädie
"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne"
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne
Sex, Sucht und Abhängigkeit: "Naked" enthüllt alles
Serie über Sucht
naked
"SOKO Leipzig": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Melanie Marschke
Jubiläumsstaffel
SOKO Leipzig - Die Überwältigung
"Oppenheimer": Nolans Meisterwerk zum ersten Mal im Free-TV
Biopic
Oppenheimer
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn": Kritik zum Krimi mit Désirée Nosbusch
Justizthriller
Ein Fall für Conti
Patricia Blanco spricht über zerrüttetes Verhältnis zu Vater Roberto
Langanhaltender Familienkonflikt
Patricia Blanco
ZDF-"Fernsehgarten" im Kreuzfeuer der Kritik
Polarisierende Kontroversen
ZDF-Fernsehgarten
Roland Kaiser enthüllt trauriges Geheimnis über seine Kindheit
Schlagerstar privat
Roland Kaiser auf der Bühne.
Schlager-Vermögen enthüllt! So viel Geld verdienen die Stars
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Patricia Kelly verrät im ZDF: "Die Kelly Family ist aus einem Schicksalsschlag entstanden"
Unerwarteter Start
"Volle Kanne"
Chaos im Container: Glööckler und Nick mischen Promi Big Brother auf
Promi-Drama
"Promi Big Brother"
Backstage-Streit mit dieser Moderatorin: Hat Helene Fischer Allüren?
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Das sind die TV-Highlights am Tag der Deutschen Einheit!
Übersicht
Menschen auf der Berliner Mauer.
Beatrice Egli spricht über Karriere-Anfang: "Niemand hat mit mir geredet"
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Neue ARD-Show für Florian Silbereisen: Das steckt dahinter!
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen
Geplatzter ZDF-Auftritt: Wurde Bill Kaulitz vom Sender ausgeladen?
Kein Comeback
Bill Kaulitz
Amira Aly privat: Das neue Zuhause der Moderatorin!
Umgezogen
Amira Aly
60 Jahre "aspekte": Ein Rückblick auf das ZDF-Kulturformat
Kulturgeschichte im TV
Katty Salié im Interview
Ein letztes Mal Drama: "Doktor Ballouz" verabschiedet sich
Großes Finale
"Doktor Ballouz"
"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung": Alle Infos zur ARD-Reality-Show
Ein großer Schritt
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"
"Charlotte Link – Einsame Nacht": Kritik zum neuen Krimi in der ARD
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"