Bernhard Langer: MagentaTV zeigt Doku „Der ewige Champion“

Dokumentation bei MagentaTV

Bernhard Langer: Eine Golflegende im Portrait

22.09.2025, 21.13 Uhr
von Eric Leimann
Die Doku "Bernhard Langer – Der ewige Champion" beleuchtet die außergewöhnliche Karriere des Golfprofis Bernhard Langer und sein emotionales Abschiedsspiel beim Masters in Augusta.
Bernhard Langer - Der ewige Champion
Bernhard Langer wurde Golfprofi, internationales Wunderkind und Superstar des Sportes, als es keine anderen deutschen Golfprofis gab. Es war zu einer Zeit, als nur wenige Deutsche diesen Sport erklären konnten. Der Dokumentarfilm "Bernhard Langer - Der ewige Champion" bei MagentaTV ist ein Porträt des stillen Ausnahmesportlers.  Fotoquelle: BROADVIEW, Jonas Köck
Bernhard Langer - Der ewige Champion
Bernhard Langer, immer noch auf dem Golfplatz: Der mittlerweile 68-Jährige ist seit über 50 Jahren Golfprofi. "Bernhard Langer - Der ewige Champion" versucht zu erklären, wie eine fast schon absurd langlebige Karriere überhaupt passieren kann.  Fotoquelle: BROADVIEW, Till Vielrose
Bernhard Langer - Der ewige Champion
Bernhard Langer jubelt über den Gewinn des Ryder Cup. So etwas wie die Weltmeisterschaft des Golfsports, in dem die besten amerikanischen Profis gegen die besten europäischen Spieler antreten. Bernhard Langer gewann ihn in den Jahren 1985, 1987, 1995, 1997, 2002 und 2004. Bei den US-Masters siegte Langer in den Jahren 1985 und 1993.  Fotoquelle: Getty / Bob Thomas
Bernhard Langer - Der ewige Champion
Bernhard Langer fährt im Golfcart über eine Anlage in seiner Wahlheimat Florida. Hier lebt er vorwiegend mit seiner amerikanischen Frau Vikki. Das skandalfreie Paar hat vier Kinder und auch einige Enkel.  Fotoquelle: BROADVIEW, Jonas Köck
Bernhard Langer - Der ewige Champion
Bernhard Langer im Tunnel - auf dem Golfplatz. Der Mann, der allein mit Preisgeldern um die 60 Millionen Dollar verdient hat, entstammt einer armen Bauernfamilie aus Anhausen im schwäbischen Landkreis Augsburg.  Fotoquelle: BROADVIEW, Jonas Köck

Der Dokumentarfilm "Bernhard Langer – Der ewige Champion" (ab Donnerstag, 25. September, MagentaTV) beginnt und endet mit dem Masters in Augusta, Georgia. Dem vielleicht mythischsten Ort des Golfsports. Im Frühjahr 2025 fand dort der letzte Auftritt einer Legende des Sports statt: Bernhard Langer trat nach über 50 Jahren als Golfprofi zum letzten Mal an. Der Film des renommierten Dokumentaristen Michael Wech erzählt die Geschichte des 68-jährigen Ausnahmesportlers.

Oliver Kahn spricht in Dokumentation über Bernhard Langer

Langer stammt aus einer armen Bauernfamilie bei Augsburg. Als Junge wollte er sich auf dem nahegelegenen Golfplatz als Caddy ein paar D-Mark verdienen. Bald wurde aus dem Job eine Leidenschaft. Bernhard und sein älterer Bruder Erwin zelteten heimlich auf dem Golfplatz, um frühmorgens bei Sonnenaufgang Bälle zu schlagen. Sie spielten ihre Bahnen, bevor die betuchten Mitglieder des Clubs auf ihre Lochrunden gingen.

Wie bei den meisten Sportlerporträts versucht auch Michael Wech das Besondere dieses Lebens herauszuarbeiten. Über gut 90 Minuten entfaltet sich das Bild eines stillen, aber auch besessenen und akribischen Kämpfers. Ein Sportsmann durch und durch, der auch beim Tischtennis mit den erwachsenen Kindern nicht verlieren kann.

Golf-Fan Oliver Kahn, einer der wenigen Interviewpartner im Film, der sein Geld nicht mit dem kleinen weißen Ball verdient hat, weiß, wie sich Einsamkeit an der Spitze anfühlt. Kahn sagt über Langer: "Es hat schon etwas Melancholisches, ihn da ein letztes Mal zu sehen. Denn er war immer da, seit ich denken kann." Oliver Kahn ist 56 Jahre alt und kann sich an ein Leben ohne Bernhard Langer nicht mehr erinnern. So sehen langlebige Karrieren aus. Langer kämpfte sich sogar von einem Achillessehnenriss 2024 als 67-Jähriger mit eiserner Disziplin zurück in den Wettkampfmodus. Wie schafft er das – in diesem Alter?



Bernhard Langer nach mentaler Krise: "Ich lese in der Bibel"

Der Film erzählt die Feinheiten des Golfspiels ebenso wie das Leben eines Familienmenschen. Langer hat mit seiner amerikanischen Frau Vikki vier Kinder. Skandalfrei ist man seit über 40 Jahren verheiratet. Man führt ein Leben, das so geerdet und ruhig verläuft, wie Langer auch über den Platz schreitet. Als der jung zum Superstar gewordene Ausnahmespieler mal eine mentale Krise hatte, fand er zu Gott. Seitdem habe er nie mehr wieder so etwas wie einen Burnout erlebt, sagt Langer im Film. "Ich brauche keinen Psychologen, ich lese in der Bibel", bringt er es in einer Interviewszene auf den Punkt.

"Der ewige Champion", dieser Filmtitel, dürfte auch Oliver Kahn gefallen. Das Besessene, das Ehrgeizige bis zum Gehtnichtmehr – es ist eine Eigenschaft, die beide Ex-Weltklasseathleten teilen. "Bernhard Langer – Der ewige Champion" zeichnet das Bild eines konservativen Mannes. Einer, der vom Detail besessenen ist. 40 Millionen Dollar verdiente Langer allein mit 46 Siegen auf der Champions Tour. Der deutsche Nachfolge-Golfstar Martin Kaymer sagt über ihn: "Einen Spieler, der über 50 Jahre so konstante Leistung bringt, den gibt es nicht noch einmal." Wahrscheinlich ist auch das Stoische und ein bisschen Langweilige des blonden Mysteriums Bernhard Langer, das diese Karriere möglich machte.

