Home News TV-News

Dino-Horror im ZDF: Adam Driver kämpft ums Überleben in „65“

"65"

Dino-Survival: Adam Driver in der Urzeit

22.09.2025, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
Ein Pilot (Adam Driver) strandet nach einer Mission auf einem fremden Planeten – die Erde vor 65 Millionen Jahren. Mit dem Mädchen Koa kämpft er ums Überleben gegen Dinosaurier. Der Sci-Fi-Survivalthriller "65" feiert Free-TV-Premiere im "ZDF-Montagskino".
65
Astronaut Mill (Adam Driver) stürzt mit einem Raumschiff auf der Erde zur Zeit der Kreidezeit ab. Wird er den Kampf gegen die Ungeheuer, die auf ihn lauern, überleben?   Fotoquelle: ZDF/Patti Perret
65
Mills (Adam Driver) und Koa (Ariana Greenblatt) müssen den Weg zu einer Rettungskapsel meistern.   Fotoquelle: ZDF/Patti Perret
65
Neben Mill hat auch Koa (Ariana Greenblatt) den Absturz eines Raumschiffs überlebt.   Fotoquelle: ZDF/Patti Perret
65
Eigentlich wollte der Astronaut Mill (Adam Driver) die Raumfahrtmission nur antreten, um Geld für die Therapie seiner kranken Tochter zu verdienen. Kann er sie jetzt noch retten?   Fotoquelle: ZDF/Patti Perret

Dinosaurier in der modernen Welt – das hatten wir schon, und wenn man ehrlich ist: Der große "Wow"-Effekt hat sich bei den "Jurassic Park"- und "Jurassic World"-Filmen inzwischen auch weitgehend abgenutzt. Jetzt aber kommt ein Dino-Horror ins Free-TV, der die Sache genau umgekehrt angeht – mit modernen Menschen in der Urzeit.

ZDF
65
Sci-Fi-Survivalthriller • 22.09.2025 • 22:15 Uhr

Der Auftakt der diesjährigen "Fremde Welten"-Reihe

Und mit frischem Personal. Kein Steven Spielberg, kein Jeff Goldblum, kein Chris Pratt: Adam Driver nimmt es in "65" (2023) mit den Bestien aus einer anderen Zeit auf. Der Sci-Fi-Survivalthriller ist der Auftakt der diesjährigen "Fremde Welten"-Reihe im "Montagskino im ZDF" (immer montags um 22.15 Uhr).

Wer, wo, wie: Zu Beginn ist Commander Mills (Adam Driver) selbst noch völlig orientierungslos. Die Geschichte spielt eigentlich in der Zukunft. Auf einer Langstreckenerkundungsmission kollidiert Mills' Raumschiff mit einem Asteroiden, der Pilot muss auf einem "unerforschten Himmelskörper" bruchlanden. Mills kommt lebend heraus, von den 35 Passagieren bleibt nur das kleine Mädchen Koa (Ariana Greenblatt) übrig. Ein kurzer Check der Lage: Die Luft kann man atmen, das Wasser trinken. Und doch entpuppt sich diese neue Welt ziemlich schnell als extrem lebensfeindlich.

Derzeit beliebt:
>>„The Voice“: Moderatorin Melissa Khalaj spricht über ihre Ängste
>>Europas Ingenieurskunst: Spektakuläre Bauwerke in neuer Doku
>>"Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Uhrzeit": Die Doku im ZDF
>>Nizar Ibrahim im Interview: "Die Art von Fund, von der man träumt"

Science-Fiction-Thriller von Scott Becks und Bryan Woods

Zum eigentlichen Twist von "65" verrät der Titel schon einiges: Mills und Koa befinden sich auf der Erde vor 65 Millionen Jahren, also unmittelbar vor dem Aussterben der Dinosaurier. Die Exemplare in diesem Science-Fiction-Thriller sind ganz besonders blutrünstig und gruselig, was aber auch nicht wirklich verwundert: Scott Beck und Bryan Woods, die gemeinsam das Drehbuch zu "65" schrieben und Regie führten, machten sich unter anderem mit dem Horrorfilm "A Quiet Place" (2018) einen Namen.



Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars
Thomas Anders überrascht: Mega-Erfolge, unbekannte Details und ein ganz neues Geschäftsfeld – so vielseitig ist der Modern-Talking-Star.
Vom Kindertalent zum Kultstar
Thomas Anders

Zuletzt sorgten sie mit dem Horrorfilm "Heretic" (2024) für Aufmerksamkeit. Jetzt also schicken sie einen Piloten und ein junges Mädchen auf einen prähistorischen Survival-Trip. Dabei will sich Mills natürlich nicht einfach so auffressen lassen. "Wir beide", spricht er der kleinen Koa Mut zu, "werden nach Hause kommen".

65 – Mo. 22.09. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Eltern eines Serienmörders: Die Geschichte von Ulla und Didi H.
"Jenseits von Schuld"
Jenseits von Schuld
Alpenkrimi mit Akkordeon: "Der Geier" löst wieder Fälle
"Der Geier – Freund oder Feind"
Der Geier - Freund oder Feind
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger: Tränen & scharfe Kritik am ZDF
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Nina Chuba: Popstar mit Albtraum-Erinnerungen an das „Traumschiff“
ZDF-Quotenhit
NIna Chuba
Bühnen-Comeback! Jürgen Drews kehrt für Howard Carpendale zurück
"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
"Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
Drogen, Wölfe und Geheimnisse: Der schwedische Thriller, den man nicht verpassen darf!
"Wolfssommer – Blutige Spuren"
Wolfssommer - Blutige Spuren
Schwedische Romantik mit Hindernissen: Die TV-Premiere
"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
ZDF-Gagen enthüllt: So viel verdienen die Moderatoren wirklich!
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
Legende
Roberto Blanco
"Ihm geht es nicht besonders gut": Howard Carpendale befürchtet letzten Auftritt mit Jürgen Drews
Emotionaler Auftritt
Howard Carpendale und Jürgen Drews
Lilly Becker jetzt im „Playboy“: Das steckt hinter ihrem Nacktshooting
Selbstliebe-Botschaft
Lilly Becker
Oktoberfest 1905: Die Rivalität geht weiter
"Oktoberfest 1905"
"Oktoberfest 1905"
Morbius: Der zwiespältige Antiheld
"Morbius"
Morbius
Dieser "Polizeiruf 110" lässt niemanden kalt!
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
Berlin-Marathon: Rennen der Superlative
"Berlin Marathon 2025"
Berlin-Marathon 2025
Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Vermögende Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
ARD und Schlagershows
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
So sah "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba als Kinderstar aus
Krasser Wandel
NIna Chuba
NDR-Programmchef nennt Cancel-Culture-Vorwürfe von Moderatorin Julia Ruhs "absurd"
Meinungsvielfalt
KLAR
Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst
In diesen Zelten sind Marianne und Michael auf der Wiesn unterwegs!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Das Oktoberfest 2025: Tradition trifft auf TV-Live-Übertragung
"O'zapft is!"
"O'zapft is!"
Humorvolle Schwergewichte: Nicole Jäger im 3sat-Programm
"3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre"
Nicole Jäger - Walküre
Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv: "Meine Hände zittern"
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars
Vom Kindertalent zum Kultstar
Thomas Anders
Sarah Engels mit neuem Karriere-Schritt: "Habe wahnsinnigen Respekt"
Premiere
Moulin Rouge - Das Musical
Evelyn Burdecki springt über ihren Schatten und appelliert: "Ganz, ganz wichtig für jede Frau"
Krebsvorsorge
Evelyn Burdecki
ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"
Brillen-Panne
"In aller Freundschaft": Arzt Dr. Heilmann untersucht den Patienten Razak Amari
Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"
Jubiläumsmagie
Andreas Ehrlich im Interview
Jubiläum bei Ninja Warrior: Überraschungen und Abschiede
"Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands"
Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands