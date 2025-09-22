Dino-Horror im ZDF: Adam Driver kämpft ums Überleben in „65“

Dinosaurier in der modernen Welt – das hatten wir schon, und wenn man ehrlich ist: Der große "Wow"-Effekt hat sich bei den "Jurassic Park"- und "Jurassic World"-Filmen inzwischen auch weitgehend abgenutzt. Jetzt aber kommt ein Dino-Horror ins Free-TV, der die Sache genau umgekehrt angeht – mit modernen Menschen in der Urzeit.

65 Sci-Fi-Survivalthriller • 22.09.2025 • 22:15 Uhr

Der Auftakt der diesjährigen "Fremde Welten"-Reihe Und mit frischem Personal. Kein Steven Spielberg, kein Jeff Goldblum, kein Chris Pratt: Adam Driver nimmt es in "65" (2023) mit den Bestien aus einer anderen Zeit auf. Der Sci-Fi-Survivalthriller ist der Auftakt der diesjährigen "Fremde Welten"-Reihe im "Montagskino im ZDF" (immer montags um 22.15 Uhr).

Wer, wo, wie: Zu Beginn ist Commander Mills (Adam Driver) selbst noch völlig orientierungslos. Die Geschichte spielt eigentlich in der Zukunft. Auf einer Langstreckenerkundungsmission kollidiert Mills' Raumschiff mit einem Asteroiden, der Pilot muss auf einem "unerforschten Himmelskörper" bruchlanden. Mills kommt lebend heraus, von den 35 Passagieren bleibt nur das kleine Mädchen Koa (Ariana Greenblatt) übrig. Ein kurzer Check der Lage: Die Luft kann man atmen, das Wasser trinken. Und doch entpuppt sich diese neue Welt ziemlich schnell als extrem lebensfeindlich.

Science-Fiction-Thriller von Scott Becks und Bryan Woods Zum eigentlichen Twist von "65" verrät der Titel schon einiges: Mills und Koa befinden sich auf der Erde vor 65 Millionen Jahren, also unmittelbar vor dem Aussterben der Dinosaurier. Die Exemplare in diesem Science-Fiction-Thriller sind ganz besonders blutrünstig und gruselig, was aber auch nicht wirklich verwundert: Scott Beck und Bryan Woods, die gemeinsam das Drehbuch zu "65" schrieben und Regie führten, machten sich unter anderem mit dem Horrorfilm "A Quiet Place" (2018) einen Namen.

Zuletzt sorgten sie mit dem Horrorfilm "Heretic" (2024) für Aufmerksamkeit. Jetzt also schicken sie einen Piloten und ein junges Mädchen auf einen prähistorischen Survival-Trip. Dabei will sich Mills natürlich nicht einfach so auffressen lassen. "Wir beide", spricht er der kleinen Koa Mut zu, "werden nach Hause kommen".

65 – Mo. 22.09. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!