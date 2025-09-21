"Morbius": Kritik zur Comic-Verfilmung mit Jared Leto auf ProSieben

Superhelden, die einfach nur super sind und die Welt retten? Ein Auslaufmodell, schon lange. Wir hatten "Deadpool", wir hatten "Venom", 2022 folgte dann "Morbius" – wieder eine Comic-Verfilmung mit einer ambivalenten Hauptfigur, bei der man nicht einfach so zwischen "gut" und "böse" unterscheiden kann. ProSieben wiederholt das düstere Spektakel, das nach dem Kinostart bei Kritik und Publikum durchwachsene Reaktionen hervorrief. Den Titelhelden, oder eben -Antihelden, verkörpert Jared Leto.

Morbius Action • 21.09.2025 • 20:15 Uhr

Dr. Morbius (Jared Leto) ist ein genialer Arzt und Wissenschaftler, aber die Dinge stehen nicht gut: Morbius leidet an einer schweren Blutkrankheit, für die es bislang kein Heilmittel gibt. Um sich selbst, vor allem aber um anderen Menschen mit demselben Schicksal zu helfen, sucht Dr. Morbius also nach der richtigen Medizin – nicht etwa im Reagenzglas, sondern auf einem abenteuerlichen Trip in den Dschungel. "Wir müssen Grenzen überschreiten, Risiken eingehen."

Nicht gut oder böse, sondern irgendetwas dazwischen Im Verlauf der Expedition verschwindet Dr. Morbius, zwei Monate lang wird er vermisst – und dann taucht er plötzlich wieder auf, fühlt sich "lebendiger denn je". Ist er geheilt? Nicht so richtig. Morbius hat sich in ein Fledermaus-Monster verwandelt, das selbst Dracula ordentlich Respekt einflößen würde und jedes SWAT-Team mit Leichtigkeit zerfetzt. Aber eigentlich will er doch nur helfen. Gut? Böse? Morbius ist irgendetwas dazwischen und damit der perfekte zeitgenössische Comicfilm-Protagonist.

Die Inszenierung von "Morbius" übernahm Daniél Espinosa ("Kind 44", "Life"), zum Cast des 75-Millionen-Dollar-Projekts gehören unter anderem auch Matt Smith, Jared Harris und Michael Keaton, der wie schon in "Spider-Man: Homecoming" in die Rolle von Adrian Toomes schlüpft. In erster Linie ist "Morbius" aber natürlich ein Jared-Leto-Film. Der 50-Jährige ist bekannt für extreme Rollen, für die er sich oft auch persönlich schindet. Diesmal also mit Krücken, noch ausgemergelter als sonst – und dank einiger Special-Effects gruselig wie nie zuvor.

Morbius – So. 21.09. – ProSieben: 20.15 Uhr

