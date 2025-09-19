"Ihm geht es nicht besonders gut": Howard Carpendale befürchtet letzten Auftritt mit Jürgen Drews

Howard Carpendale feiert 2026 sein 60-jähriges Bühnenjubiläum. Aus diesem Anlass widmet Giovanni Zarrella dem Sänger eine ganze Sendung. In der "Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" treten zahlreiche Weggefährten und Kollegen des Schlagerstars auf. Besonders bewegend war für Carpendale aber die Reunion mit Jürgen Drews. Die beiden Legenden standen bei der Aufzeichnung der Show gemeinsam auf der Bühne – möglicherweise zum letzten Mal.

Carpendale, 79 Jahre alt, äußerte sich vor der Ausstrahlung (20. September, 20.15 Uhr, ZDF) besorgt. Er befürchtete, dass es der letzte gemeinsame Auftritt der beiden sein könnte. "Dem Jürgen geht es nicht besonders gut", erklärte er der Deutschen Presse-Agentur. Als sie zusammen auftraten, erlebte das Publikum einen tief emotionalen Moment. "Ich hatte geahnt, dass es Gänsehaut geben wird, aber das hat mich wirklich berührt. Da standen zwei alte Männer zusammen auf der Bühne, wo man sich fragt, ob es das wohl noch jemals wieder geben wird", so Carpendale.

"Werden wir uns überhaupt noch einmal so begegnen wie früher?" Auf Instagram teilte er seine Gefühle mit den Fans. "Lieber Jürgen, es war ein besonderes Gefühl, neben dir in Dortmund zu stehen", schrieb er. "Dieses Lied gemeinsam zu singen: 'Es war alles am Besten'. Ein Titel, der uns beide fast 60 Jahre zurückgetragen hat, in die Zeit, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind."

Der Auftritt war für Carpendale mehr als nur ein musikalisches Highlight. Während er sang, ließ er die gemeinsamen Jahre der beiden Musiker Revue passieren. "Wir beide sind einen verdammt langen Weg gegangen, immer mit der Musik an unserer Seite. Ist das ein Moment, den es nur einmal im Leben gibt? Wahrscheinlich. Werden wir uns überhaupt noch einmal so begegnen wie früher bei den großen Fernsehmomenten? Ich weiß es nicht", reflektierte der Südafrikaner.

Jürgen Drews, der 2022 nach über 60 Jahren Musikkarriere seinen Bühnenabschied verkündete, gab 2021 bekannt, an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie zu leiden. Trotzdem zeigte er sich weiterhin aktiv, ist beispielsweise beim "HeidiFest" von Heidi Klum im Münchner Hofbräuhaus dabei.

Carpendale verabschiedete sich von seinem Freund mit den Worten: "Pass gut auf dich auf, mein Freund. Ich tue das auch. Und danke, dass du in dieser Show dabei bist. Das bedeutet mir sehr viel." Carpendale geht 2026 auf Tour. Er betont, dass es seine letzte Tournee sein wird – "aber nicht mein letztes Konzert".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!